https://ria.ru/20211120/fastfud-1759935178.html

Аналитики выяснили, сколько россияне тратят на фастфуд

Аналитики выяснили, сколько россияне тратят на фастфуд - РИА Новости, 20.11.2021

Аналитики выяснили, сколько россияне тратят на фастфуд

Спрос на блюда быстрого питания у россиян не снижается: общий средний чек на покупку фастфуда за год вырос на 18% до 652 рублей, а общее количество покупок - на РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T10:07

2021-11-20T10:07

2021-11-20T10:07

общество

еда

россия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Спрос на блюда быстрого питания у россиян не снижается: общий средний чек на покупку фастфуда за год вырос на 18% до 652 рублей, а общее количество покупок - на 72%, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В рамках исследования были изучены количество, сумма и средние чеки всех операций в эквайринговой сети банка за три квартала 2020 и 2021 годов.В 2021 году россияне стали чаще покупать фастфуд на фоне ослабления карантинных ограничений на работу точек быстрого питания относительно января-сентября 2020 года, на которые выпадали периоды жесткого локдауна. Общее количество покупок фастфуда за три квартала 2021 года выросло на 72% относительно аналогичного периода прошлого года, а сумма – на 103%. Общий средний чек вырос на 18% и составил 652 рубля.Желание перекусить "быстрой" едой у россиян не снижается, пришли к выводу авторы исследования. К тому же на волне увлечения здоровым образом жизни сегодня во многих меню фастфуд-точек можно найти немало блюд правильного питания – от салатов из свежих овощей до полезных завтраков и популярного кофе навынос.При этом отчетливо наблюдается переход россиян из онлайна в офлайн на фоне ослабления карантинных мер в кафе в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Так, если офлайн-оборот за три квартала 2021 года в сегменте "фастфуд" увеличился на 119%, а количество операций - на 77%, то в онлайне оба показателя уменьшились на 17% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом в интернете россияне заказывают фастфуд на более высокие средние чеки. За три квартала 2021 года онлайн-чек на быстрое питание составил 1 192 рубля, а офлайн – 637 рублей.

https://ria.ru/20211029/fastfud-1756889175.html

https://ria.ru/20211120/alkogol-1759931982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, еда, россия