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В Екатеринбурге загорелся деревообрабатывающий цех
В Екатеринбурге загорелся деревообрабатывающий цех - РИА Новости, 20.11.2021
В Екатеринбурге загорелся деревообрабатывающий цех
Площадь пожара в деревообрабатывающем цеху в Екатеринбурге выросла до 1200 квадратных метров, огонь перешел на соседний склад, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T01:00
2021-11-20T01:00
2021-11-20T01:01
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Площадь пожара в деревообрабатывающем цеху в Екатеринбурге выросла до 1200 квадратных метров, огонь перешел на соседний склад, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Цех деревообработки на улице Бурильщиков в Екатеринбурге загорелся в ночь на субботу, МЧС сообщало, что площадь пожара составляет 500 квадратных метров, информация о погибших и пострадавших не поступала.
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РИА Новости
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
01:00 20.11.2021 (обновлено: 01:01 20.11.2021)
В Екатеринбурге загорелся деревообрабатывающий цех
В Екатеринбурге произошел пожар на деревообрабатывающем цехе