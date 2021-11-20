https://ria.ru/20211120/ekaterinburg-1759920660.html

В Екатеринбурге загорелся деревообрабатывающий цех

В Екатеринбурге загорелся деревообрабатывающий цех - РИА Новости, 20.11.2021

В Екатеринбурге загорелся деревообрабатывающий цех

Площадь пожара в деревообрабатывающем цеху в Екатеринбурге выросла до 1200 квадратных метров, огонь перешел на соседний склад, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T01:00

2021-11-20T01:00

2021-11-20T01:01

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Площадь пожара в деревообрабатывающем цеху в Екатеринбурге выросла до 1200 квадратных метров, огонь перешел на соседний склад, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Цех деревообработки на улице Бурильщиков в Екатеринбурге загорелся в ночь на субботу, МЧС сообщало, что площадь пожара составляет 500 квадратных метров, информация о погибших и пострадавших не поступала.

екатеринбург

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия