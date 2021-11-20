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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211120/dzhelalabad-1759955717.html
Аэродром Джелалабада готов к работе, заявили афганские власти
Аэродром Джелалабада готов к работе, заявили афганские власти - РИА Новости, 20.11.2021
Аэродром Джелалабада готов к работе, заявили афганские власти
Аэродром афганского города Джелалабад в провинции Нангархар на востоке страны, через который вскоре будет получена гуманитарная помощь от Ирана, готов к... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T14:29
2021-11-20T15:29
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
афганистан
джелалабад
нангархар
россия
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КАБУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Аэродром афганского города Джелалабад в провинции Нангархар на востоке страны, через который вскоре будет получена гуманитарная помощь от Ирана, готов к принятию внутренних и международных рейсов, говорится в заявлении, распространенном канцелярией губернатора провинции."Аэродром города Джелалабад готов к принятию внутренних и международных рейсов… Власти (Афганистана) в скором времени получат гуманитарную помощь от Исламской Республики Иран через аэродром Джелалабада", - сказано в заявлении.Также отмечается, что все технические вопросы и проблемы в сфере безопасности в аэродроме Джелалабада были решены.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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афганистан
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в мире, оон, талибан, афганистан, джелалабад, нангархар, россия, мохаммад хасан ахунд
14:29 20.11.2021 (обновлено: 15:29 20.11.2021)
 
Аэродром Джелалабада готов к работе, заявили афганские власти

В Афганистане заявили, что аэродром Джелалабада готов к работе и примет помощь от Ирана

© РИА Новости / Андрей ГрешновГород Джелалабад
Город Джелалабад - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Андрей Грешнов
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Аэродром афганского города Джелалабад в провинции Нангархар на востоке страны, через который вскоре будет получена гуманитарная помощь от Ирана, готов к принятию внутренних и международных рейсов, говорится в заявлении, распространенном канцелярией губернатора провинции.
"Аэродром города Джелалабад готов к принятию внутренних и международных рейсов… Власти (Афганистана) в скором времени получат гуманитарную помощь от Исламской Республики Иран через аэродром Джелалабада", - сказано в заявлении.
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Также отмечается, что все технические вопросы и проблемы в сфере безопасности в аэродроме Джелалабада были решены.
В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанАфганистанДжелалабадНангархарРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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