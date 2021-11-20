https://ria.ru/20211120/dzhelalabad-1759955717.html

Аэродром Джелалабада готов к работе, заявили афганские власти

Аэродром Джелалабада готов к работе, заявили афганские власти - РИА Новости, 20.11.2021

Аэродром Джелалабада готов к работе, заявили афганские власти

Аэродром афганского города Джелалабад в провинции Нангархар на востоке страны, через который вскоре будет получена гуманитарная помощь от Ирана, готов к... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T14:29

2021-11-20T14:29

2021-11-20T15:29

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КАБУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Аэродром афганского города Джелалабад в провинции Нангархар на востоке страны, через который вскоре будет получена гуманитарная помощь от Ирана, готов к принятию внутренних и международных рейсов, говорится в заявлении, распространенном канцелярией губернатора провинции."Аэродром города Джелалабад готов к принятию внутренних и международных рейсов… Власти (Афганистана) в скором времени получат гуманитарную помощь от Исламской Республики Иран через аэродром Джелалабада", - сказано в заявлении.Также отмечается, что все технические вопросы и проблемы в сфере безопасности в аэродроме Джелалабада были решены.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211119/gumpomosch-1759879617.html

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в мире, оон, талибан, афганистан, джелалабад, нангархар, россия, мохаммад хасан ахунд