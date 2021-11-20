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На россиян обрушится ледяной дождь
Россиян предупредили о ледяном дожде - РИА Новости, 20.11.2021
На россиян обрушится ледяной дождь
С конца ноября в России можно ожидать выпадения ледяных дождей, предупредил климатолог Игорь Леонов. В интервью радио Sputnik он объяснил, при каких условиях... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T02:08
2021-11-20T02:08
2021-11-20T02:08
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. С конца ноября в России можно ожидать выпадения ледяных дождей, предупредил климатолог Игорь Леонов. В интервью радио Sputnik он объяснил, при каких условиях обычно происходит это природное явление.Ледяные дожди выпадают в России, как правило, в ноябре, в зимние месяцы и в марте. Капли воды, образовавшиеся высоко над землей, мгновенно замерзают у ее поверхности, покрывая слоем льда дороги, линии электропередач, деревья. Минусовой температуры воздуха для этого природного явления недостаточно, отметил аспирант кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Игорь Леонов. Ожидать ледяного дождя можно лишь перед потеплением, уточнил он.Далеко не всегда ледяной дождь приводит к серьезным авариям или падению деревьев. Разрушительные последствия бывают лишь тогда, когда обледенение достигает определенной толщины, считает климатолог."Обледенение обычно тает через несколько часов или дней. Но были случаи, когда отложение льда на объектах и гололед на дорогах могли держаться больше двух недель. Это было в 2010 году в Москве и в ноябре 2020 года во Владивостоке. Опасным считается, если толщина отложения льда после дождя составляет больше 20 миллиметров. Это может привести к обрыву линий электропередач, к массовому падению деревьев и обледенению наружных конструкций", – сказал Игорь Леонов в интервью радио Sputnik.По его словам, на данный момент предпосылок для подобных катастроф в России нет.
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общество, россия
Россиян предупредили о ледяном дожде
Климатолог Леонов предупредил россиян об опасности ледяных дождей с конца ноября
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
С конца ноября в России можно ожидать выпадения ледяных дождей, предупредил климатолог Игорь Леонов. В интервью радио Sputnik
он объяснил, при каких условиях обычно происходит это природное явление.
Ледяные дожди выпадают в России, как правило, в ноябре, в зимние месяцы и в марте. Капли воды, образовавшиеся высоко над землей, мгновенно замерзают у ее поверхности, покрывая слоем льда дороги, линии электропередач, деревья. Минусовой температуры воздуха для этого природного явления недостаточно, отметил аспирант кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Игорь Леонов. Ожидать ледяного дождя можно лишь перед потеплением, уточнил он.
"Ледяные дожди выпадают в холодное время года, то есть поздней осенью, зимой и в начале весны. Их стоит опасаться, когда наблюдается погода с температурой от минус одного до минус десяти градусов, но при этом ожидается очень сильный приток тепла. Как правило, такие процессы связаны с выходом в европейскую часть России средиземноморских циклонов, которые приходят с Черного моря или из Южной Европы", – объяснил Леонов.
Далеко не всегда ледяной дождь приводит к серьезным авариям или падению деревьев. Разрушительные последствия бывают лишь тогда, когда обледенение достигает определенной толщины, считает климатолог.
"Обледенение обычно тает через несколько часов или дней. Но были случаи, когда отложение льда на объектах и гололед на дорогах могли держаться больше двух недель. Это было в 2010 году в Москве и в ноябре 2020 года во Владивостоке. Опасным считается, если толщина отложения льда после дождя составляет больше 20 миллиметров. Это может привести к обрыву линий электропередач, к массовому падению деревьев и обледенению наружных конструкций", – сказал Игорь Леонов в интервью радио Sputnik.
По его словам, на данный момент предпосылок для подобных катастроф в России
нет.