https://ria.ru/20211120/donbass-1759938243.html

В ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктов

В ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктов - РИА Новости, 20.11.2021

В ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктов

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе двух РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T10:48

2021-11-20T10:48

2021-11-20T10:48

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ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе двух подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.В ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."Вблизи населённых пунктов Попасная и Врубовка мобильные группы... с помощью станции "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ ", - сказал журналистам представитель пресс-службы.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этих районах.

https://ria.ru/20211120/donbass-1759928608.html

https://ria.ru/20211120/donbass-1759936159.html

киев

луганская народная республика

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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр