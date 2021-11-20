https://ria.ru/20211120/donbass-1759928608.html

Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.11.2021

Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T08:15

2021-11-20T08:15

2021-11-20T08:15

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ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики в пятницу обстреляли из минометов подконтрольное республике село Долгое в Донбассе, в результате чего была ранена женщина. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после ранения жительницы ЛНР."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, за минувшие сутки зафиксирован только обстрел села Долгое.

https://ria.ru/20211119/ranenie-1759807740.html

https://ria.ru/20211119/donetsk-1759774904.html

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в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, россия