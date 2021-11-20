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Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.11.2021
Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T08:15
2021-11-20T08:15
в мире
украина
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
россия
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ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики в пятницу обстреляли из минометов подконтрольное республике село Долгое в Донбассе, в результате чего была ранена женщина. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после ранения жительницы ЛНР."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, за минувшие сутки зафиксирован только обстрел села Долгое.
https://ria.ru/20211119/ranenie-1759807740.html
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в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, россия
08:15 20.11.2021
 
Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили об обстреле села Долгое со стороны украинских силовиков

© Фото : пресс-службв Народной милиции ЛНР Украинские силовики обстреляли из тяжелой артиллерии территорию индустриально-педагогического техникума в Первомайске
Украинские силовики обстреляли из тяжелой артиллерии территорию индустриально-педагогического техникума в Первомайске - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© Фото : пресс-службв Народной милиции ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики в пятницу обстреляли из минометов подконтрольное республике село Долгое в Донбассе, в результате чего была ранена женщина. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после ранения жительницы ЛНР.
Последствия обстрелов в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 14:08
В ЛНР заявили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ
"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, за минувшие сутки зафиксирован только обстрел села Долгое.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 11:54
Украинские силовики выпустили по окраинам Донецка 15 мин, заявили в ДНР
 
В миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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