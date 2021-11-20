Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211120/depressiya-1759968262.html
Как питаться, чтобы не впасть в депрессию
Названы продукты, провоцирующие депрессию - РИА Новости, 20.11.2021
Как питаться, чтобы не впасть в депрессию
Неправильное питание может привести не только к проблемам с пищеварительной системой, но и к депрессии. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T16:30
2021-11-20T17:47
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
юлия чехонина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580896403_0:704:2048:1856_1920x0_80_0_0_4f9127ae1701e9c96b0ee16732adf53e.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Неправильное питание может привести не только к проблемам с пищеварительной системой, но и к депрессии. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал врач-диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев.По его словам, прежде всего речь идет об употреблении жирной пищи: свинины, баранины, полуфабрикатов и некоторых кисломолочных продуктов. Чтобы переварить красное мясо, требуется много энергии, которую, в свою очередь, можно было бы направить на восстановление нервной системы. Кроме того, не стоит забывать о вредных элементах, содержащихся в такой еде."Холестерин, который содержится в продуктах, богатых животными жирами, повышает риск депрессии на 40%. Это выяснили ученые, которые провели анализ", — пояснил Жиляев.Врач призвал к умеренному потреблению сахара: из-за колебаний глюкозы и инсулина в крови настроение человека может сначала улучшиться, однако затем резко ухудшиться.Специалист посоветовал не пить слишком много кофе, особенно при повышенной усталости, а также не увлекаться выпечкой и рафинированными продуктами, так как и то и другое может сказаться на состоянии здоровья и спровоцировать депрессию.В качестве альтернативы диетолог порекомендовал средиземноморскую диету, основу которой составляют рыба, морепродукты, овощи, фрукты и растительные масла.Ранее врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала о продуктах, которые могут вызывать внезапную усталость. В первую очередь речь идет о кофе: при чрезмерном потреблении он будет не бодрить, а, наоборот, еще больше утомлять.
https://rsport.ria.ru/20211120/covid-1759901529.html
https://ria.ru/20211119/depressiya-1759834158.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580896403_0:683:2048:2219_1920x0_80_0_0_b21fdc5f94a6add018079292cc5fed42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, юлия чехонина
16:30 20.11.2021 (обновлено: 17:47 20.11.2021)
 
Названы продукты, провоцирующие депрессию

Диетолог Жиляев перечислил продукты, повышающие риск развития депрессии

© Depositphotos / VitalikRadkoДевушка плачет
Девушка плачет - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© Depositphotos / VitalikRadko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Неправильное питание может привести не только к проблемам с пищеварительной системой, но и к депрессии. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал врач-диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев.
По его словам, прежде всего речь идет об употреблении жирной пищи: свинины, баранины, полуфабрикатов и некоторых кисломолочных продуктов. Чтобы переварить красное мясо, требуется много энергии, которую, в свою очередь, можно было бы направить на восстановление нервной системы. Кроме того, не стоит забывать о вредных элементах, содержащихся в такой еде.
"Холестерин, который содержится в продуктах, богатых животными жирами, повышает риск депрессии на 40%. Это выяснили ученые, которые провели анализ", — пояснил Жиляев.
Врач призвал к умеренному потреблению сахара: из-за колебаний глюкозы и инсулина в крови настроение человека может сначала улучшиться, однако затем резко ухудшиться.
Человек стремится поесть - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
04:55ЗОЖ
Врач рассказала, какие продукты нужно включить в рацион после COVID-19
Специалист посоветовал не пить слишком много кофе, особенно при повышенной усталости, а также не увлекаться выпечкой и рафинированными продуктами, так как и то и другое может сказаться на состоянии здоровья и спровоцировать депрессию.
В качестве альтернативы диетолог порекомендовал средиземноморскую диету, основу которой составляют рыба, морепродукты, овощи, фрукты и растительные масла.
Ранее врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала о продуктах, которые могут вызывать внезапную усталость. В первую очередь речь идет о кофе: при чрезмерном потреблении он будет не бодрить, а, наоборот, еще больше утомлять.
Печальная девушка - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 15:44Наука
Ученые нашли способ блокирования депрессии и стресса
 
ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЮлия Чехонина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Россия и Израиль создадут рабочую группу по противодействию COVID-19
03:02В Мексике в двух фурах обнаружили 600 мигрантов
02:25Блогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетях
02:18У берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантов
02:17Какие нарушения ПДД неминуемо приведут к ДТП
02:08Россиянам рассказали, чего не должно быть в полезных кукурузных хлопьях
02:04В Нидерландах три человека получили огнестрельные ранения на митинге
02:01Рогозин сообщил, что Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружие
01:55В Москве потушили пожар в здании бывшего кинотеатра
01:32Болгары отреагировали на новое высказывание президента о Крыме
01:16Как узнать, есть ли в сыре пальмовое масло
01:11В Лондоне задержали 30 экоактивистов, перекрывших мост
00:42РБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездов
00:30СК проверит информацию о драке подростков в Подмосковье
00:19Трамп назвал вызов в Конгресс его экс-советника "охотой на ведьм"
00:00В России отмечают Михайлов день
23:49Губернатор Калининградской области рассказал о самочувствии на карантине
23:31Десять египетских провинций отменили занятия в школах из-за непогоды
23:24В аэропорту Атланты случайный выстрел вызвал панику
23:21Корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией
Лента новостейМолния
Россия и Израиль создадут рабочую группу по противодействию COVID-19В Мексике в двух фурах обнаружили 600 мигрантовБлогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетяхУ берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантовКакие нарушения ПДД неминуемо приведут к ДТПРоссиянам рассказали, чего не должно быть в полезных кукурузных хлопьяхВ Нидерландах три человека получили огнестрельные ранения на митингеРогозин сообщил, что Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружиеВ Москве потушили пожар в здании бывшего кинотеатраБолгары отреагировали на новое высказывание президента о КрымеКак узнать, есть ли в сыре пальмовое маслоВ Лондоне задержали 30 экоактивистов, перекрывших мостРБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездовСК проверит информацию о драке подростков в ПодмосковьеТрамп назвал вызов в Конгресс его экс-советника "охотой на ведьм"В России отмечают Михайлов деньГубернатор Калининградской области рассказал о самочувствии на карантине Десять египетских провинций отменили занятия в школах из-за непогодыВ аэропорту Атланты случайный выстрел вызвал панику Корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией