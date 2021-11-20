https://ria.ru/20211120/depressiya-1759968262.html

Как питаться, чтобы не впасть в депрессию

Названы продукты, провоцирующие депрессию - РИА Новости, 20.11.2021

Как питаться, чтобы не впасть в депрессию

Неправильное питание может привести не только к проблемам с пищеварительной системой, но и к депрессии. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T16:30

2021-11-20T16:30

2021-11-20T17:47

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юлия чехонина

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Неправильное питание может привести не только к проблемам с пищеварительной системой, но и к депрессии. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал врач-диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев.По его словам, прежде всего речь идет об употреблении жирной пищи: свинины, баранины, полуфабрикатов и некоторых кисломолочных продуктов. Чтобы переварить красное мясо, требуется много энергии, которую, в свою очередь, можно было бы направить на восстановление нервной системы. Кроме того, не стоит забывать о вредных элементах, содержащихся в такой еде."Холестерин, который содержится в продуктах, богатых животными жирами, повышает риск депрессии на 40%. Это выяснили ученые, которые провели анализ", — пояснил Жиляев.Врач призвал к умеренному потреблению сахара: из-за колебаний глюкозы и инсулина в крови настроение человека может сначала улучшиться, однако затем резко ухудшиться.Специалист посоветовал не пить слишком много кофе, особенно при повышенной усталости, а также не увлекаться выпечкой и рафинированными продуктами, так как и то и другое может сказаться на состоянии здоровья и спровоцировать депрессию.В качестве альтернативы диетолог порекомендовал средиземноморскую диету, основу которой составляют рыба, морепродукты, овощи, фрукты и растительные масла.Ранее врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала о продуктах, которые могут вызывать внезапную усталость. В первую очередь речь идет о кофе: при чрезмерном потреблении он будет не бодрить, а, наоборот, еще больше утомлять.

https://rsport.ria.ru/20211120/covid-1759901529.html

https://ria.ru/20211119/depressiya-1759834158.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, юлия чехонина