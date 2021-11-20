https://ria.ru/20211120/davlenie-1759935661.html
В Москве зафиксировали рекорд низкого атмосферного давления для 20 ноября
В Москве зафиксировали рекорд низкого атмосферного давления для 20 ноября - РИА Новости, 20.11.2021
В Москве зафиксировали рекорд низкого атмосферного давления для 20 ноября
Барометры в Москве показали самое никое значение атмосферного давления для 20 ноября за всю историю замеров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T10:12
2021-11-20T10:12
2021-11-20T10:40
общество
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156191/04/1561910423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a70020a186d497550593c8229e833937.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Барометры в Москве показали самое никое значение атмосферного давления для 20 ноября за всю историю замеров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он добавил, что абсолютный рекорд для этого месяца в столице держится с 25-го ноября 1973 года — 709 миллиметров ртутного столба.В субботу синоптики также ждут в столичном регионе обильные осадки, снег и сильный ветер. Днем температура воздуха достигнет одного трех градусов тепла, затем начнется похолодание. Коллега Тишковца Михаил Леус в беседе с агентством допустил, что показатель атмосферного давления опустится до отметки 719 миллиметров, но уже к вечеру начнет активно расти.
https://ria.ru/20211120/smartfon-1759925598.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156191/04/1561910423_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8f4dc1b5f01b7530ec63dec956a09fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
10:12 20.11.2021 (обновлено: 10:40 20.11.2021)
В Москве зафиксировали рекорд низкого атмосферного давления для 20 ноября
В Москве зафиксировали рекорд низкого давления для 20 ноября, оно опустилось до 721,4 мм
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
Барометры в Москве показали самое никое значение атмосферного давления для 20 ноября за всю историю замеров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"В Москве к 09.00 показания барометров понизились до 721,4 миллиметра ртутного столба, что на 0,4 миллиметра <...> ниже абсолютного рекорда этого дня, установленного в 2008 году", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что абсолютный рекорд для этого месяца в столице держится с 25-го ноября 1973 года — 709 миллиметров ртутного столба.
В субботу синоптики также ждут в столичном регионе обильные осадки, снег и сильный ветер. Днем температура воздуха достигнет одного трех градусов тепла, затем начнется похолодание.
Коллега Тишковца Михаил Леус в беседе с агентством допустил, что показатель атмосферного давления опустится до отметки 719 миллиметров, но уже к вечеру начнет активно расти.