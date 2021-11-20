https://ria.ru/20211120/bomba-1759997009.html

В Чехии эвакуировали жителей города из-за бомбы времен войны

В Чехии эвакуировали жителей города из-за бомбы времен войны - РИА Новости, 20.11.2021

В Чехии эвакуировали жителей города из-за бомбы времен войны

Около 1,3 тысячи человек эвакуированы в субботу в жилом районе Плесна города Остравы на северо-востоке Чехии в связи с обнаружением 100-килограммовой бомбы... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T20:50

2021-11-20T20:50

2021-11-20T21:03

в мире

острава

чехия

вторая мировая война (1939-1945)

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ПРАГА, 20 ноя – РИА Новости. Около 1,3 тысячи человек эвакуированы в субботу в жилом районе Плесна города Остравы на северо-востоке Чехии в связи с обнаружением 100-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны, сообщила журналистам представитель местной полиции Эва Мицаликова."Бомбу обнаружил мужчина, копаясь в земле на участке у своего дома, и сообщил о находке в полицию. Вызванный сапер дал команду эвакуировать всех жителей района в радиусе 800 метров, это около 1,3 тысячи человек. Эвакуация пока продолжается. Некоторые из тех жителей, которые покинули свои дома, разместились в спортзале соседней школы, другие находятся в автобусе пожарных. По окончании эвакуации саперы вывезут бомбу за пределы города и уничтожат ее", - сказала Мицаликова.В районе Остравы до сих пор нередко обнаруживаются бомбы и снаряды времен Второй мировой войны. В марте-мае 1945 года в этих местах проводилась Моравско-Остравская наступательная операция Красной Армии, бои с нацистами носили чрезвычайно ожесточенный характер. Только со стороны Красной Армии было задействовано около 3 тысяч орудий и минометов крупного калибра, 180 танков и самоходных артиллерийских установок, а также свыше 400 самолетов.

https://ria.ru/20211117/veteran-1759462015.html

острава

чехия

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в мире, острава, чехия, вторая мировая война (1939-1945)