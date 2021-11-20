Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211120/bezopasnost-1759961208.html
Замминистра обороны подвел итоги "Командирских стартов"
Замминистра обороны подвел итоги "Командирских стартов" - РИА Новости, 20.11.2021
Замминистра обороны подвел итоги "Командирских стартов"
Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков в субботу подвёл итоги седьмого всеармейского конкурса "Командирские старты" и вручил награды... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T15:21
2021-11-20T15:22
безопасность
воздушно-десантные войска россии
николай панков
воздушно-космические силы россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147814/74/1478147462_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_93d2093377700e18fdb84c78cb9407df.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков в субботу подвёл итоги седьмого всеармейского конкурса "Командирские старты" и вручил награды победителям, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В 2013 году в соревнованиях принимали участие 56 командиров, в этом году в составе 10 команд соревновались 120 командиров и начальников", - отметил Панков.Замминистра уточнил, что в конкурсе в том числе участвовали генералы, прошедшие боевые действия. Панков также отметил, что командиры-участники конкурса являются лицом армии и образцом настоящего русского офицера.На церемонии закрытии конкурса замминистра по поручению главы военного ведомства Сергея Шойгу вручил личный штандарт начальнику управления физической подготовки и спорта.Как уточнили в Минобороны, по итогам всех пяти видов "Командирских стартов-2021" победителями стали военнослужащие ВДВ, набрав в сумме 159 баллов. Со вторым результатов турнир завершила команда ЗВО с 123 баллами. Обладателями бронзовых наград стала команда ВКС – 114 балла.В конкурсе принимали участие команды всех военных округов и Северного флота, а также команды видов и родов войск.
https://ria.ru/20211119/tu-95ms-1759784118.html
https://ria.ru/20211119/flot-1759755720.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147814/74/1478147462_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_084cd4c7059d5b1825ec987b72eab182.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, воздушно-десантные войска россии, николай панков, воздушно-космические силы россии, россия
15:21 20.11.2021 (обновлено: 15:22 20.11.2021)
 
Замминистра обороны подвел итоги "Командирских стартов"

Замминистра обороны РФ Панков подвел итоги "Командирских стартов"

© Фото предоставлено Главным штабом ВМФУчастники соревнований "Командирские старты" в Санкт-Петербурге
Участники соревнований Командирские старты в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено Главным штабом ВМФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков в субботу подвёл итоги седьмого всеармейского конкурса "Командирские старты" и вручил награды победителям, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В 2013 году в соревнованиях принимали участие 56 командиров, в этом году в составе 10 команд соревновались 120 командиров и начальников", - отметил Панков.
Полет российских Ту-95МС в сопровождении японских истребителей. Кадры Минобороны РФ
19 ноября, 12:26
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Арктики
Замминистра уточнил, что в конкурсе в том числе участвовали генералы, прошедшие боевые действия. Панков также отметил, что командиры-участники конкурса являются лицом армии и образцом настоящего русского офицера.
"Эти командирские старты имеют существенную особенность - в них впервые приняла участие женская команда. Наши коллеги, командиры, представительницы прекрасного пола соревновались бескомпромиссно, показывая впечатляющие результаты", - добавил Панков.
На церемонии закрытии конкурса замминистра по поручению главы военного ведомства Сергея Шойгу вручил личный штандарт начальнику управления физической подготовки и спорта.
Как уточнили в Минобороны, по итогам всех пяти видов "Командирских стартов-2021" победителями стали военнослужащие ВДВ, набрав в сумме 159 баллов. Со вторым результатов турнир завершила команда ЗВО с 123 баллами. Обладателями бронзовых наград стала команда ВКС – 114 балла.
В конкурсе принимали участие команды всех военных округов и Северного флота, а также команды видов и родов войск.
Большой десантный корабль Новочеркасск и вертолеты Ми-8 на учениях Черноморского флота в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 10:45
Черноморский флот на учениях отразил атаку беспилотников
 
БезопасностьВоздушно-десантные войска РоссииНиколай ПанковВоздушно-космические силы РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Россия и Израиль создадут рабочую группу по противодействию COVID-19
03:02В Мексике в двух фурах обнаружили 600 мигрантов
02:25Блогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетях
02:18У берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантов
02:17Какие нарушения ПДД неминуемо приведут к ДТП
02:08Россиянам рассказали, чего не должно быть в полезных кукурузных хлопьях
02:04В Нидерландах три человека получили огнестрельные ранения на митинге
02:01Рогозин сообщил, что Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружие
01:55В Москве потушили пожар в здании бывшего кинотеатра
01:32Болгары отреагировали на новое высказывание президента о Крыме
01:16Как узнать, есть ли в сыре пальмовое масло
01:11В Лондоне задержали 30 экоактивистов, перекрывших мост
00:42РБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездов
00:30СК проверит информацию о драке подростков в Подмосковье
00:19Трамп назвал вызов в Конгресс его экс-советника "охотой на ведьм"
00:00В России отмечают Михайлов день
23:49Губернатор Калининградской области рассказал о самочувствии на карантине
23:31Десять египетских провинций отменили занятия в школах из-за непогоды
23:24В аэропорту Атланты случайный выстрел вызвал панику
23:21Корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией
Лента новостейМолния
Россия и Израиль создадут рабочую группу по противодействию COVID-19В Мексике в двух фурах обнаружили 600 мигрантовБлогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетяхУ берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантовКакие нарушения ПДД неминуемо приведут к ДТПРоссиянам рассказали, чего не должно быть в полезных кукурузных хлопьяхВ Нидерландах три человека получили огнестрельные ранения на митингеРогозин сообщил, что Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружиеВ Москве потушили пожар в здании бывшего кинотеатраБолгары отреагировали на новое высказывание президента о КрымеКак узнать, есть ли в сыре пальмовое маслоВ Лондоне задержали 30 экоактивистов, перекрывших мостРБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездовСК проверит информацию о драке подростков в ПодмосковьеТрамп назвал вызов в Конгресс его экс-советника "охотой на ведьм"В России отмечают Михайлов деньГубернатор Калининградской области рассказал о самочувствии на карантине Десять египетских провинций отменили занятия в школах из-за непогодыВ аэропорту Атланты случайный выстрел вызвал панику Корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией