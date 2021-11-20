https://ria.ru/20211120/bezopasnost-1759961208.html

Замминистра обороны подвел итоги "Командирских стартов"

Замминистра обороны подвел итоги "Командирских стартов" - РИА Новости, 20.11.2021

Замминистра обороны подвел итоги "Командирских стартов"

Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков в субботу подвёл итоги седьмого всеармейского конкурса "Командирские старты" и вручил награды... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T15:21

2021-11-20T15:21

2021-11-20T15:22

безопасность

воздушно-десантные войска россии

николай панков

воздушно-космические силы россии

россия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков в субботу подвёл итоги седьмого всеармейского конкурса "Командирские старты" и вручил награды победителям, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В 2013 году в соревнованиях принимали участие 56 командиров, в этом году в составе 10 команд соревновались 120 командиров и начальников", - отметил Панков.Замминистра уточнил, что в конкурсе в том числе участвовали генералы, прошедшие боевые действия. Панков также отметил, что командиры-участники конкурса являются лицом армии и образцом настоящего русского офицера.На церемонии закрытии конкурса замминистра по поручению главы военного ведомства Сергея Шойгу вручил личный штандарт начальнику управления физической подготовки и спорта.Как уточнили в Минобороны, по итогам всех пяти видов "Командирских стартов-2021" победителями стали военнослужащие ВДВ, набрав в сумме 159 баллов. Со вторым результатов турнир завершила команда ЗВО с 123 баллами. Обладателями бронзовых наград стала команда ВКС – 114 балла.В конкурсе принимали участие команды всех военных округов и Северного флота, а также команды видов и родов войск.

https://ria.ru/20211119/tu-95ms-1759784118.html

https://ria.ru/20211119/flot-1759755720.html

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безопасность, воздушно-десантные войска россии, николай панков, воздушно-космические силы россии, россия