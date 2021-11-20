https://ria.ru/20211120/armeniya-1759966420.html

Ереван подтвердил готовность к встрече глав Армении и Азербайджана

Ереван подтвердил готовность к встрече глав Армении и Азербайджана - РИА Новости, 20.11.2021

Ереван подтвердил готовность к встрече глав Армении и Азербайджана

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян подтвердил готовность армянской стороны участвовать во встрече глав Армении и Азербайджана. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T16:18

2021-11-20T16:18

2021-11-20T16:18

в мире

азербайджан

ильхам алиев

шарль мишель

евросовет

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 20 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян подтвердил готовность армянской стороны участвовать во встрече глав Армении и Азербайджана."Армянская сторона готова к встрече", - заявил Унанян РИА Новости.Ранее в Европейском союзе сообщили, что лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян по итогам телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем договорились о прямой линии связи на уровне министров обороны для предотвращения инцидентов.

https://ria.ru/20211119/lavrov-1759822183.html

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в мире, азербайджан, ильхам алиев, шарль мишель, евросовет, никол пашинян