https://ria.ru/20211120/afganistan-1759936749.html

Глава Пентагона прокомментировал отношения с новыми властями Афганистана

Глава Пентагона прокомментировал отношения с новыми властями Афганистана - РИА Новости, 20.11.2021

Глава Пентагона прокомментировал отношения с новыми властями Афганистана

США пока не могут сказать, как будут выстроены их отношения с новым правительством Афганистана: работа над этим продолжается, заявил в субботу глава Пентагона... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T10:28

2021-11-20T10:28

2021-11-20T10:28

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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. США пока не могут сказать, как будут выстроены их отношения с новым правительством Афганистана: работа над этим продолжается, заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин."Относительно того, в каком направлении в конечном счете будет развиваться новое правительство, сказать сложно. Наши отношения с любым будущим правительством Афганистана на данном этапе не определены. Работа над этим продолжается. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Остин, выступая на ежегодно проводимой в Бахрейне международной конференции по региональной безопасности "Манамский диалог".По его словам, в ближнесрочной перспективе для нынешней американской администрации главным приоритетом остается вывоз желающих покинуть Афганистан американских граждан и сотрудничавших с американской миссией афганцев.В начале августа члены движения "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211119/legitimnost-1759889572.html

сша

бахрейн

афганистан

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в мире, сша, оон, талибан, бахрейн, афганистан, министерство обороны сша, ллойд остин, мохаммад хасан ахунд