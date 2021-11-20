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Глава Пентагона прокомментировал отношения с новыми властями Афганистана
Глава Пентагона прокомментировал отношения с новыми властями Афганистана - РИА Новости, 20.11.2021
Глава Пентагона прокомментировал отношения с новыми властями Афганистана
США пока не могут сказать, как будут выстроены их отношения с новым правительством Афганистана: работа над этим продолжается, заявил в субботу глава Пентагона... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T10:28
2021-11-20T10:28
в мире
сша
оон
талибан
бахрейн
афганистан
министерство обороны сша
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. США пока не могут сказать, как будут выстроены их отношения с новым правительством Афганистана: работа над этим продолжается, заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин."Относительно того, в каком направлении в конечном счете будет развиваться новое правительство, сказать сложно. Наши отношения с любым будущим правительством Афганистана на данном этапе не определены. Работа над этим продолжается. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Остин, выступая на ежегодно проводимой в Бахрейне международной конференции по региональной безопасности "Манамский диалог".По его словам, в ближнесрочной перспективе для нынешней американской администрации главным приоритетом остается вывоз желающих покинуть Афганистан американских граждан и сотрудничавших с американской миссией афганцев.В начале августа члены движения "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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сша
бахрейн
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в мире, сша, оон, талибан, бахрейн, афганистан, министерство обороны сша, ллойд остин, мохаммад хасан ахунд
10:28 20.11.2021
 
Глава Пентагона прокомментировал отношения с новыми властями Афганистана

Глава Пентагона Ллойд Остин отказался делать прогноз по отношениям с властями Афганистана

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. США пока не могут сказать, как будут выстроены их отношения с новым правительством Афганистана: работа над этим продолжается, заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин.
"Относительно того, в каком направлении в конечном счете будет развиваться новое правительство, сказать сложно. Наши отношения с любым будущим правительством Афганистана на данном этапе не определены. Работа над этим продолжается. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Остин, выступая на ежегодно проводимой в Бахрейне международной конференции по региональной безопасности "Манамский диалог".
По его словам, в ближнесрочной перспективе для нынешней американской администрации главным приоритетом остается вывоз желающих покинуть Афганистан американских граждан и сотрудничавших с американской миссией афганцев.
В начале августа члены движения "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреСШАООНТалибанБахрейнАфганистанМинистерство обороны СШАЛлойд ОстинМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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