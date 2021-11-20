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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211120/afganistan-1759919329.html
В МИД рассказали о "целой цепочке проблем" в Афганистане
В МИД рассказали о "целой цепочке проблем" в Афганистане - РИА Новости, 20.11.2021
В МИД рассказали о "целой цепочке проблем" в Афганистане
Экономическая ситуация в Афганистане на фоне заморозки Вашингтоном финансовых активов страны и отсутствия обещанной международным сообществом гуманитарной... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T00:33
2021-11-20T00:33
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Экономическая ситуация в Афганистане на фоне заморозки Вашингтоном финансовых активов страны и отсутствия обещанной международным сообществом гуманитарной помощи ухудшается, заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Ситуация плохая: приближается зима, в Афганистане топливо всегда было дефицитом, любой вид топлива, у несостоятельной части населения даже на дрова денег не хватает, они зачастую жгут пластиковые бутылки, чтобы согреться", - рассказал Кабулов в эфире канала "Россия 24".Он подчеркнул, что в стране наблюдается "целая цепочка проблем"."Это не только проблемы, вызванные заморозкой афганских национальных авуаров в банках США, это также отсутствие реального вклада (Запада) в гуманитарную помощь. Мы слышим красивые декларации о готовности серьезные деньги вбросить, но отключение афганских банков от системы SWIFT лишает возможности эти деньги как-то доставить до нуждающихся в Афганистане", - сказал Кабулов."Дело доходит до того, что есть уже много, к сожалению, случаев, когда мы читаем сообщения о том, что некоторые афганские семьи вынуждены своих детей продавать, дочерей, чтобы как-то выжить. Вот это одно из последствий", - подчеркнул он.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что основная ответственность за происходящее в настоящий момент в Афганистане лежит на воевавших там 20 лет странах, но чтобы государство могло решать свои социально-экономические задачи, нужно разморозить их активы.В начале августа талибы (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20211117/afganistan-1759414871.html
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в мире, сша, афганистан
00:33 20.11.2021
 
В МИД рассказали о "целой цепочке проблем" в Афганистане

В МИД рассказали о "цепочке проблем" в Афганистане из-за отсутствия обещанной гумпомощи

© AP Photo / Petros GiannakourisКабул, Афганистан
Кабул, Афганистан - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© AP Photo / Petros Giannakouris
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Экономическая ситуация в Афганистане на фоне заморозки Вашингтоном финансовых активов страны и отсутствия обещанной международным сообществом гуманитарной помощи ухудшается, заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Ситуация плохая: приближается зима, в Афганистане топливо всегда было дефицитом, любой вид топлива, у несостоятельной части населения даже на дрова денег не хватает, они зачастую жгут пластиковые бутылки, чтобы согреться", - рассказал Кабулов в эфире канала "Россия 24".
Он подчеркнул, что в стране наблюдается "целая цепочка проблем".
"Это не только проблемы, вызванные заморозкой афганских национальных авуаров в банках США, это также отсутствие реального вклада (Запада) в гуманитарную помощь. Мы слышим красивые декларации о готовности серьезные деньги вбросить, но отключение афганских банков от системы SWIFT лишает возможности эти деньги как-то доставить до нуждающихся в Афганистане", - сказал Кабулов.
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"Дело доходит до того, что есть уже много, к сожалению, случаев, когда мы читаем сообщения о том, что некоторые афганские семьи вынуждены своих детей продавать, дочерей, чтобы как-то выжить. Вот это одно из последствий", - подчеркнул он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что основная ответственность за происходящее в настоящий момент в Афганистане лежит на воевавших там 20 лет странах, но чтобы государство могло решать свои социально-экономические задачи, нужно разморозить их активы.
В начале августа талибы (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистан
 
 
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