https://ria.ru/20211120/afganistan-1759919329.html

В МИД рассказали о "целой цепочке проблем" в Афганистане

В МИД рассказали о "целой цепочке проблем" в Афганистане - РИА Новости, 20.11.2021

В МИД рассказали о "целой цепочке проблем" в Афганистане

Экономическая ситуация в Афганистане на фоне заморозки Вашингтоном финансовых активов страны и отсутствия обещанной международным сообществом гуманитарной... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T00:33

2021-11-20T00:33

2021-11-20T00:33

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Экономическая ситуация в Афганистане на фоне заморозки Вашингтоном финансовых активов страны и отсутствия обещанной международным сообществом гуманитарной помощи ухудшается, заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Ситуация плохая: приближается зима, в Афганистане топливо всегда было дефицитом, любой вид топлива, у несостоятельной части населения даже на дрова денег не хватает, они зачастую жгут пластиковые бутылки, чтобы согреться", - рассказал Кабулов в эфире канала "Россия 24".Он подчеркнул, что в стране наблюдается "целая цепочка проблем"."Это не только проблемы, вызванные заморозкой афганских национальных авуаров в банках США, это также отсутствие реального вклада (Запада) в гуманитарную помощь. Мы слышим красивые декларации о готовности серьезные деньги вбросить, но отключение афганских банков от системы SWIFT лишает возможности эти деньги как-то доставить до нуждающихся в Афганистане", - сказал Кабулов."Дело доходит до того, что есть уже много, к сожалению, случаев, когда мы читаем сообщения о том, что некоторые афганские семьи вынуждены своих детей продавать, дочерей, чтобы как-то выжить. Вот это одно из последствий", - подчеркнул он.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что основная ответственность за происходящее в настоящий момент в Афганистане лежит на воевавших там 20 лет странах, но чтобы государство могло решать свои социально-экономические задачи, нужно разморозить их активы.В начале августа талибы (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211117/afganistan-1759414871.html

https://ria.ru/20211117/patrushev-1759407153.html

сша

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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