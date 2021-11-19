Захарова высказалась о возможности непризнания выборов в США
Захарова высказалась о возможности не признать выборы в США: разные схемы — не наш подход
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о возможности непризнания в будущем выборов в США, заявила, что у Москвы есть четкие критерии оценки электоральных процессов в других странах, а схемы по непризнанию выборов по примеру того, как заявляет Вашингтон, - не подход России.
Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов. Ранее Москва уже называла вмешательством во внутренние дела РФ обсуждение американскими политиками и чиновниками ситуации возможного участия Путина в следующих выборах президента. Документ, предложенный Коэном и Уилсоном, в случае принятия, будет носить характер рекомендации.
По ее словам, Россия при оценке тех или иных выборов в других странах исходит из фактов и реальности, руководствуется определенными критериями, на основе которых принимаются соответствующие решения. Она добавила, что РФ направляет наблюдателей в составе международных миссий, наблюдателей в соответствии с приглашениями других стран, основывается на материалах, которые считает объективными.
"У нас есть критерии того, как мы принимаем решение о признании или непризнании электоральных процессов (в других странах), хотя это внутреннее дело государства, но все равно есть абсолютные четкие наши внутренние критерии относительно этого процесса. А придумывание вот таких схем - это не наш подход", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, может ли Россия в будущем не признать американские выборы.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неприемлемой инициативу конгрессменов США "не признавать" Владимира Путина президентом, если он решит баллотироваться на новый срок, и отмечают, что это демонстрирует миру, что США официально вмешиваются в дела других стран.