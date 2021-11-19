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Захарова высказалась о возможности непризнания выборов в США
Захарова высказалась о возможности непризнания выборов в США - РИА Новости, 19.11.2021
Захарова высказалась о возможности непризнания выборов в США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о возможности непризнания в будущем выборов в США, заявила, что у Москвы есть четкие критерии оценки... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T21:58
2021-11-19T21:58
сша
москва
дмитрий песков
мария захарова
стивен коэн
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о возможности непризнания в будущем выборов в США, заявила, что у Москвы есть четкие критерии оценки электоральных процессов в других странах, а схемы по непризнанию выборов по примеру того, как заявляет Вашингтон, - не подход России.Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов. Ранее Москва уже называла вмешательством во внутренние дела РФ обсуждение американскими политиками и чиновниками ситуации возможного участия Путина в следующих выборах президента. Документ, предложенный Коэном и Уилсоном, в случае принятия, будет носить характер рекомендации.По ее словам, Россия при оценке тех или иных выборов в других странах исходит из фактов и реальности, руководствуется определенными критериями, на основе которых принимаются соответствующие решения. Она добавила, что РФ направляет наблюдателей в составе международных миссий, наблюдателей в соответствии с приглашениями других стран, основывается на материалах, которые считает объективными."У нас есть критерии того, как мы принимаем решение о признании или непризнании электоральных процессов (в других странах), хотя это внутреннее дело государства, но все равно есть абсолютные четкие наши внутренние критерии относительно этого процесса. А придумывание вот таких схем - это не наш подход", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, может ли Россия в будущем не признать американские выборы.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неприемлемой инициативу конгрессменов США "не признавать" Владимира Путина президентом, если он решит баллотироваться на новый срок, и отмечают, что это демонстрирует миру, что США официально вмешиваются в дела других стран.
https://ria.ru/20211119/klimov-1759785512.html
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сша, москва, дмитрий песков, мария захарова, стивен коэн, россия
21:58 19.11.2021
 
Захарова высказалась о возможности непризнания выборов в США

Захарова высказалась о возможности не признать выборы в США: разные схемы — не наш подход

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о возможности непризнания в будущем выборов в США, заявила, что у Москвы есть четкие критерии оценки электоральных процессов в других странах, а схемы по непризнанию выборов по примеру того, как заявляет Вашингтон, - не подход России.
Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов. Ранее Москва уже называла вмешательством во внутренние дела РФ обсуждение американскими политиками и чиновниками ситуации возможного участия Путина в следующих выборах президента. Документ, предложенный Коэном и Уилсоном, в случае принятия, будет носить характер рекомендации.
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
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Сенатор Климов раскритиковал идею о непризнании выборов в России
По ее словам, Россия при оценке тех или иных выборов в других странах исходит из фактов и реальности, руководствуется определенными критериями, на основе которых принимаются соответствующие решения. Она добавила, что РФ направляет наблюдателей в составе международных миссий, наблюдателей в соответствии с приглашениями других стран, основывается на материалах, которые считает объективными.
"У нас есть критерии того, как мы принимаем решение о признании или непризнании электоральных процессов (в других странах), хотя это внутреннее дело государства, но все равно есть абсолютные четкие наши внутренние критерии относительно этого процесса. А придумывание вот таких схем - это не наш подход", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, может ли Россия в будущем не признать американские выборы.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неприемлемой инициативу конгрессменов США "не признавать" Владимира Путина президентом, если он решит баллотироваться на новый срок, и отмечают, что это демонстрирует миру, что США официально вмешиваются в дела других стран.
Мария Бутина - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
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СШАМоскваДмитрий ПесковМария ЗахароваСтивен КоэнРоссия
 
 
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