https://ria.ru/20211119/zakharova-1759907599.html

Захарова высказалась о возможности непризнания выборов в США

Захарова высказалась о возможности непризнания выборов в США - РИА Новости, 19.11.2021

Захарова высказалась о возможности непризнания выборов в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о возможности непризнания в будущем выборов в США, заявила, что у Москвы есть четкие критерии оценки... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T21:58

2021-11-19T21:58

2021-11-19T21:58

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москва

дмитрий песков

мария захарова

стивен коэн

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о возможности непризнания в будущем выборов в США, заявила, что у Москвы есть четкие критерии оценки электоральных процессов в других странах, а схемы по непризнанию выборов по примеру того, как заявляет Вашингтон, - не подход России.Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов. Ранее Москва уже называла вмешательством во внутренние дела РФ обсуждение американскими политиками и чиновниками ситуации возможного участия Путина в следующих выборах президента. Документ, предложенный Коэном и Уилсоном, в случае принятия, будет носить характер рекомендации.По ее словам, Россия при оценке тех или иных выборов в других странах исходит из фактов и реальности, руководствуется определенными критериями, на основе которых принимаются соответствующие решения. Она добавила, что РФ направляет наблюдателей в составе международных миссий, наблюдателей в соответствии с приглашениями других стран, основывается на материалах, которые считает объективными."У нас есть критерии того, как мы принимаем решение о признании или непризнании электоральных процессов (в других странах), хотя это внутреннее дело государства, но все равно есть абсолютные четкие наши внутренние критерии относительно этого процесса. А придумывание вот таких схем - это не наш подход", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, может ли Россия в будущем не признать американские выборы.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неприемлемой инициативу конгрессменов США "не признавать" Владимира Путина президентом, если он решит баллотироваться на новый срок, и отмечают, что это демонстрирует миру, что США официально вмешиваются в дела других стран.

https://ria.ru/20211119/klimov-1759785512.html

https://ria.ru/20211119/vybory-1759782379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, москва, дмитрий песков, мария захарова, стивен коэн, россия