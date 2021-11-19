https://ria.ru/20211119/zakharova-1759788912.html

Захарова рассказала о защите соотечественников за рубежом

Захарова рассказала о защите соотечественников за рубежом - РИА Новости, 19.11.2021

Захарова рассказала о защите соотечественников за рубежом

Защита российских соотечественников за рубежом не сводится только лишь к публичной жесткой риторике, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:46

2021-11-19T12:46

2021-11-19T12:46

в мире

мария захарова

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Защита российских соотечественников за рубежом не сводится только лишь к публичной жесткой риторике, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Все считают, что твердость в подходе обязательно должна выражаться публично. То есть, если нет грозного заявления, если нет жесткой риторики, то, как я понимаю из многих выступлений, - значит, мы проявляем какую-то слабость. Кто это сказал?... Я надеюсь, вы так не считаете, что одно связано с другим неразрывно, или наоборот - одно подменяет другое, или одно без другого не существует", - сказала Захарова на международном форуме "Народы России", комментируя позицию МИД РФ при отстаивании интересов соотечественников за рубежом."В каждой конкретной ситуации, и в этом и есть суть дипломатии, применяются различные тактики: маневрирование, отстаивание позиций - это все зависит от каждого конкретного случая... В каждой конкретной ситуации разрабатывается целый ряд мер, для того, чтобы использовать наилучший подход", - пояснила она.

https://ria.ru/20191127/1561651308.html

россия

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в мире, мария захарова, россия