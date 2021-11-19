https://ria.ru/20211119/zagrazhdenie-1759885984.html

В Литве оценили стоимость забора на границе с Белоруссией

В Литве оценили стоимость забора на границе с Белоруссией - РИА Новости, 19.11.2021

В Литве оценили стоимость забора на границе с Белоруссией

Сооружение забора на границе Литвы и Белоруссии потребует 152 миллиона евро, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в ходе удаленной встречи с... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T19:21

2021-11-19T19:21

2021-11-19T19:21

в мире

белоруссия

минск

латвия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сооружение забора на границе Литвы и Белоруссии потребует 152 миллиона евро, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в ходе удаленной встречи с министром миграции Нидерландов Анки Брокерс-Кнол."Министр внутренних дел Агне Билотайте на встрече заявила, что для эффективной охраны границы требуются три компонента - физический барьер, системы слежения и должностные силы. Министр подчеркнула, что граница Литвы с Белоруссией очень длинная, а сооружение физического барьера требует больших финансовых ресурсов - для этого нужно 152 миллиона евро", - говорится в сообщении на сайте МВД Литвы.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211118/migranty-1759627533.html

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в мире, белоруссия, минск, латвия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии