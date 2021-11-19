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В Литве оценили стоимость забора на границе с Белоруссией
В Литве оценили стоимость забора на границе с Белоруссией - РИА Новости, 19.11.2021
В Литве оценили стоимость забора на границе с Белоруссией
Сооружение забора на границе Литвы и Белоруссии потребует 152 миллиона евро, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в ходе удаленной встречи с... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T19:21
2021-11-19T19:21
в мире
белоруссия
минск
латвия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сооружение забора на границе Литвы и Белоруссии потребует 152 миллиона евро, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в ходе удаленной встречи с министром миграции Нидерландов Анки Брокерс-Кнол."Министр внутренних дел Агне Билотайте на встрече заявила, что для эффективной охраны границы требуются три компонента - физический барьер, системы слежения и должностные силы. Министр подчеркнула, что граница Литвы с Белоруссией очень длинная, а сооружение физического барьера требует больших финансовых ресурсов - для этого нужно 152 миллиона евро", - говорится в сообщении на сайте МВД Литвы.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, белоруссия, минск, латвия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
19:21 19.11.2021
 
В Литве оценили стоимость забора на границе с Белоруссией

МВД Литвы: для заграждения на границе с Белоруссией потребуется 152 миллиона евро

© REUTERS / Janis LaizansПогранпереход на литовско-белорусской границе
Погранпереход на литовско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© REUTERS / Janis Laizans
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сооружение забора на границе Литвы и Белоруссии потребует 152 миллиона евро, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в ходе удаленной встречи с министром миграции Нидерландов Анки Брокерс-Кнол.
"Министр внутренних дел Агне Билотайте на встрече заявила, что для эффективной охраны границы требуются три компонента - физический барьер, системы слежения и должностные силы. Министр подчеркнула, что граница Литвы с Белоруссией очень длинная, а сооружение физического барьера требует больших финансовых ресурсов - для этого нужно 152 миллиона евро", - говорится в сообщении на сайте МВД Литвы.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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В миреБелоруссияМинскЛатвияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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