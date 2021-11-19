https://ria.ru/20211119/zabolevaemost-1759738420.html

Ракова сообщила о падении уровня заболеваемости COVID-19 в Москве на 50%

Ракова сообщила о падении уровня заболеваемости COVID-19 в Москве на 50% - РИА Новости, 19.11.2021

Ракова сообщила о падении уровня заболеваемости COVID-19 в Москве на 50%

В Москве резко снизился уровень инфицирования COVID-19, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T08:20

2021-11-19T08:20

2021-11-19T09:11

распространение коронавируса

общество

москва

анастасия ракова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Москве резко снизился уровень инфицирования COVID-19, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Режим нерабочих дней с сохранением зарплаты вводили в столице с 28 октября по 7 ноября. В этот период действовали дополнительные ограничения: закрылись кафе и рестораны, торговые центры, магазины, кроме продуктовых и с товарами первой необходимости, не проводились массовые мероприятия и т. д. В результате эпидемиологическая обстановка начала улучшаться. По данным на 18 ноября, в городе выявили 4062 новых случая COVID-19, 937 человек госпитализировали. От коронавируса умерли 94 пациента, 7204 выздоровели. На ИВЛ находятся 682 человека.В Москве сохраняются ограничения: не менее 30% сотрудников предприятий переведены на дистанционную работу; пожилые граждане, не сделавшие прививку и не болевшие COVID-19 в последние полгода, обязаны соблюдать домашний режим — им приостановили бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте; посетить театры и музеи можно только по QR-кодам.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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