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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211119/zabolevaemost-1759738420.html
Ракова сообщила о падении уровня заболеваемости COVID-19 в Москве на 50%
Ракова сообщила о падении уровня заболеваемости COVID-19 в Москве на 50% - РИА Новости, 19.11.2021
Ракова сообщила о падении уровня заболеваемости COVID-19 в Москве на 50%
В Москве резко снизился уровень инфицирования COVID-19, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T08:20
2021-11-19T09:11
распространение коронавируса
общество
москва
анастасия ракова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Москве резко снизился уровень инфицирования COVID-19, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Режим нерабочих дней с сохранением зарплаты вводили в столице с 28 октября по 7 ноября. В этот период действовали дополнительные ограничения: закрылись кафе и рестораны, торговые центры, магазины, кроме продуктовых и с товарами первой необходимости, не проводились массовые мероприятия и т. д. В результате эпидемиологическая обстановка начала улучшаться. По данным на 18 ноября, в городе выявили 4062 новых случая COVID-19, 937 человек госпитализировали. От коронавируса умерли 94 пациента, 7204 выздоровели. На ИВЛ находятся 682 человека.В Москве сохраняются ограничения: не менее 30% сотрудников предприятий переведены на дистанционную работу; пожилые граждане, не сделавшие прививку и не болевшие COVID-19 в последние полгода, обязаны соблюдать домашний режим — им приостановили бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте; посетить театры и музеи можно только по QR-кодам.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, москва, анастасия ракова , коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:20 19.11.2021 (обновлено: 09:11 19.11.2021)
 
Ракова сообщила о падении уровня заболеваемости COVID-19 в Москве на 50%

Уровень заболеваемости COVID-19 в Москве упал на 50% после нерабочих дней

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи
Работники скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Москве резко снизился уровень инфицирования COVID-19, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С момента окончания нерабочих дней у нас падение заболеваемости совокупно за этот период на 50%, госпитализаций — на 45%", — сказала она в интервью на телеканале "Россия 24".

Режим нерабочих дней с сохранением зарплаты вводили в столице с 28 октября по 7 ноября. В этот период действовали дополнительные ограничения: закрылись кафе и рестораны, торговые центры, магазины, кроме продуктовых и с товарами первой необходимости, не проводились массовые мероприятия и т. д.
В результате эпидемиологическая обстановка начала улучшаться. По данным на 18 ноября, в городе выявили 4062 новых случая COVID-19, 937 человек госпитализировали. От коронавируса умерли 94 пациента, 7204 выздоровели. На ИВЛ находятся 682 человека.
В Москве сохраняются ограничения: не менее 30% сотрудников предприятий переведены на дистанционную работу; пожилые граждане, не сделавшие прививку и не болевшие COVID-19 в последние полгода, обязаны соблюдать домашний режим — им приостановили бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте; посетить театры и музеи можно только по QR-кодам.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваАнастасия РаковаКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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