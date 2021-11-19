https://ria.ru/20211119/vzyatka-1759898639.html

Суд арестовал главу Минкультуры Крыма по обвинению во взятке

Суд арестовал главу Минкультуры Крыма по обвинению во взятке - РИА Новости, 19.11.2021

Суд арестовал главу Минкультуры Крыма по обвинению во взятке

Басманный суд Москвы арестовал министра культуры Крыма Веру Новосельскую, обвиняемую в получении взятки в 25 миллионов рублей, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T20:32

2021-11-19T20:32

2021-11-19T22:58

происшествия

взятка

республика крым

симферополь

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600844285_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_eddc003826e9d6cc4d3822f118ee611c.jpg

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал министра культуры Крыма Веру Новосельскую, обвиняемую в получении взятки в 25 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Кристина Булыгина."Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Новосельской Веры Вадимовны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России ("Получение взятки в особо крупном размере". — Прим. ред.)", — сказала собеседница агентства.Чиновница будет находиться в СИЗО как минимум до 17 января 2022 года.Накануне СК сообщил РИА Новости, что Новосельскую задержали по уголовному делу. Министра культуры республики допросили и предъявили ей обвинение.По данным следствия, в 2018 году чиновница получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ на стройке Крымского государственного центра детского театрального искусства.Старое здание Театра кукол находилось в центре Симферополя, напротив здания городской администрации. Его признали аварийным и снесли в начале 2018 года. На новое здание, как заявляла Новосельская еще в 2017-м, планировалось потратить более миллиарда рублей, но его так и не ввели в эксплуатацию. По данным СМИ, договор с подрядчиком расторгли в прошлом году.

https://ria.ru/20210924/arest-1751660965.html

https://ria.ru/20210316/aksenov-1601418776.html

республика крым

симферополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, взятка, республика крым, симферополь, россия