20:32 19.11.2021 (обновлено: 22:58 19.11.2021)
Суд арестовал главу Минкультуры Крыма по обвинению во взятке
Суд арестовал главу Минкультуры Крыма Новосельскую по делу о взятке в 25 миллионов рублей
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Республики КрымМинистр культуры республики Крым Арина Новосельская
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Республики Крым
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал министра культуры Крыма Веру Новосельскую, обвиняемую в получении взятки в 25 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Кристина Булыгина.
"Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Новосельской Веры Вадимовны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России ("Получение взятки в особо крупном размере". — Прим. ред.)", — сказала собеседница агентства.
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Чиновница будет находиться в СИЗО как минимум до 17 января 2022 года.
Накануне СК сообщил РИА Новости, что Новосельскую задержали по уголовному делу. Министра культуры республики допросили и предъявили ей обвинение.
По данным следствия, в 2018 году чиновница получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ на стройке Крымского государственного центра детского театрального искусства.
Старое здание Театра кукол находилось в центре Симферополя, напротив здания городской администрации. Его признали аварийным и снесли в начале 2018 года. На новое здание, как заявляла Новосельская еще в 2017-м, планировалось потратить более миллиарда рублей, но его так и не ввели в эксплуатацию. По данным СМИ, договор с подрядчиком расторгли в прошлом году.