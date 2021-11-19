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Суд арестовал главу Минкультуры Крыма по обвинению во взятке
Суд арестовал главу Минкультуры Крыма по обвинению во взятке - РИА Новости, 19.11.2021
Суд арестовал главу Минкультуры Крыма по обвинению во взятке
Басманный суд Москвы арестовал министра культуры Крыма Веру Новосельскую, обвиняемую в получении взятки в 25 миллионов рублей, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T20:32
2021-11-19T22:58
происшествия
взятка
республика крым
симферополь
россия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал министра культуры Крыма Веру Новосельскую, обвиняемую в получении взятки в 25 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Кристина Булыгина."Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Новосельской Веры Вадимовны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России ("Получение взятки в особо крупном размере". — Прим. ред.)", — сказала собеседница агентства.Чиновница будет находиться в СИЗО как минимум до 17 января 2022 года.Накануне СК сообщил РИА Новости, что Новосельскую задержали по уголовному делу. Министра культуры республики допросили и предъявили ей обвинение.По данным следствия, в 2018 году чиновница получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ на стройке Крымского государственного центра детского театрального искусства.Старое здание Театра кукол находилось в центре Симферополя, напротив здания городской администрации. Его признали аварийным и снесли в начале 2018 года. На новое здание, как заявляла Новосельская еще в 2017-м, планировалось потратить более миллиарда рублей, но его так и не ввели в эксплуатацию. По данным СМИ, договор с подрядчиком расторгли в прошлом году.
https://ria.ru/20210924/arest-1751660965.html
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происшествия, взятка, республика крым, симферополь, россия
20:32 19.11.2021 (обновлено: 22:58 19.11.2021)
 
Суд арестовал главу Минкультуры Крыма по обвинению во взятке

Суд арестовал главу Минкультуры Крыма Новосельскую по делу о взятке в 25 миллионов рублей

© Фото : пресс-служба Министерства культуры Республики КрымМинистр культуры республики Крым Арина Новосельская
Министр культуры республики Крым Арина Новосельская - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Республики Крым
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал министра культуры Крыма Веру Новосельскую, обвиняемую в получении взятки в 25 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Кристина Булыгина.
"Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Новосельской Веры Вадимовны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России ("Получение взятки в особо крупном размере". — Прим. ред.)", — сказала собеседница агентства.
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Чиновница будет находиться в СИЗО как минимум до 17 января 2022 года.
Накануне СК сообщил РИА Новости, что Новосельскую задержали по уголовному делу. Министра культуры республики допросили и предъявили ей обвинение.
По данным следствия, в 2018 году чиновница получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ на стройке Крымского государственного центра детского театрального искусства.
Старое здание Театра кукол находилось в центре Симферополя, напротив здания городской администрации. Его признали аварийным и снесли в начале 2018 года. На новое здание, как заявляла Новосельская еще в 2017-м, планировалось потратить более миллиарда рублей, но его так и не ввели в эксплуатацию. По данным СМИ, договор с подрядчиком расторгли в прошлом году.
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ПроисшествияВзяткаРеспублика КрымСимферопольРоссия
 
 
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