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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211119/vzaimodeystvie-1759802036.html
В рамках "Волга-Янцзы" РФ и КНР обсудили взаимодействие регионов
В рамках "Волга-Янцзы" РФ и КНР обсудили взаимодействие регионов - РИА Новости, 19.11.2021
В рамках "Волга-Янцзы" РФ и КНР обсудили взаимодействие регионов
Встреча сопредседателей Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы" — полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:01
2021-11-19T14:01
россия-китай: главное
китай
игорь комаров
россия
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МОСКВА, 19 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Встреча сопредседателей Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы" — полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и члена Госсовета Китайской Народной Республики Ван Юна — состоялась в режиме видеоконференц-связи 17 ноября 2021 года, сообщает портал Pravda-news.ru.Игорь Комаров отметил, что формат "Волга-Янцзы" — уникальный механизм межрегионального сотрудничества двух стран. Темп роста товарооборота регионов ПФО с Китаем за 2020 год составил 107,3% к 2019 году, по итогам первого полугодия 2021 года – 124,8%.Ван Юн в свою очередь поблагодарил Игоря Комарова за содействие в развитии российско-китайских взаимоотношений и за поддержку проектов в торгово-экономической и гуманитарной сферах.Важный аспект развития отношений — рост договорной базы двустороннего взаимодействия, которая к настоящему времени насчитывает 52 соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Сейчас в проработке с обеих сторон находятся 20 инвестиционных проектов. Регионами ПФО подготовлено более 70 предложений по реализации совместных мероприятий торгово-экономической направленности.
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китай, игорь комаров, россия
14:01 19.11.2021
 

В рамках "Волга-Янцзы" РФ и КНР обсудили взаимодействие регионов

© Фото : правительства Пензенской областиПолномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и члена госсовета Китайской Народной Республики Ван Юна во время встречи в режиме видеоконференц-связи
Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и члена госсовета Китайской Народной Республики Ван Юна во время встречи в режиме видеоконференц-связи - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : правительства Пензенской области
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МОСКВА, 19 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Встреча сопредседателей Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы" — полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и члена Госсовета Китайской Народной Республики Ван Юна — состоялась в режиме видеоконференц-связи 17 ноября 2021 года, сообщает портал Pravda-news.ru.
Игорь Комаров отметил, что формат "Волга-Янцзы" — уникальный механизм межрегионального сотрудничества двух стран. Темп роста товарооборота регионов ПФО с Китаем за 2020 год составил 107,3% к 2019 году, по итогам первого полугодия 2021 года – 124,8%.
Премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань во время конференции - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 14:26Россия-Китай: Главное
Заседание Комиссии по гуманитарному сотрудничеству КНР-РФ прошло онлайн
Ван Юн в свою очередь поблагодарил Игоря Комарова за содействие в развитии российско-китайских взаимоотношений и за поддержку проектов в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Важный аспект развития отношений — рост договорной базы двустороннего взаимодействия, которая к настоящему времени насчитывает 52 соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Сейчас в проработке с обеих сторон находятся 20 инвестиционных проектов. Регионами ПФО подготовлено более 70 предложений по реализации совместных мероприятий торгово-экономической направленности.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайИгорь КомаровРоссия
 
 
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