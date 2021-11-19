В рамках "Волга-Янцзы" РФ и КНР обсудили взаимодействие регионов
© Фото : правительства Пензенской областиПолномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и члена госсовета Китайской Народной Республики Ван Юна во время встречи в режиме видеоконференц-связи
МОСКВА, 19 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Встреча сопредседателей Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы" — полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и члена Госсовета Китайской Народной Республики Ван Юна — состоялась в режиме видеоконференц-связи 17 ноября 2021 года, сообщает портал Pravda-news.ru.
Игорь Комаров отметил, что формат "Волга-Янцзы" — уникальный механизм межрегионального сотрудничества двух стран. Темп роста товарооборота регионов ПФО с Китаем за 2020 год составил 107,3% к 2019 году, по итогам первого полугодия 2021 года – 124,8%.
Ван Юн в свою очередь поблагодарил Игоря Комарова за содействие в развитии российско-китайских взаимоотношений и за поддержку проектов в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Важный аспект развития отношений — рост договорной базы двустороннего взаимодействия, которая к настоящему времени насчитывает 52 соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Сейчас в проработке с обеих сторон находятся 20 инвестиционных проектов. Регионами ПФО подготовлено более 70 предложений по реализации совместных мероприятий торгово-экономической направленности.