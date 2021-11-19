https://ria.ru/20211119/vzaimodeystvie-1759802036.html

В рамках "Волга-Янцзы" РФ и КНР обсудили взаимодействие регионов

В рамках "Волга-Янцзы" РФ и КНР обсудили взаимодействие регионов - РИА Новости, 19.11.2021

В рамках "Волга-Янцзы" РФ и КНР обсудили взаимодействие регионов

Встреча сопредседателей Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы" — полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:01

2021-11-19T14:01

2021-11-19T14:01

россия-китай: главное

китай

игорь комаров

россия

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МОСКВА, 19 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Встреча сопредседателей Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы" — полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и члена Госсовета Китайской Народной Республики Ван Юна — состоялась в режиме видеоконференц-связи 17 ноября 2021 года, сообщает портал Pravda-news.ru.Игорь Комаров отметил, что формат "Волга-Янцзы" — уникальный механизм межрегионального сотрудничества двух стран. Темп роста товарооборота регионов ПФО с Китаем за 2020 год составил 107,3% к 2019 году, по итогам первого полугодия 2021 года – 124,8%.Ван Юн в свою очередь поблагодарил Игоря Комарова за содействие в развитии российско-китайских взаимоотношений и за поддержку проектов в торгово-экономической и гуманитарной сферах.Важный аспект развития отношений — рост договорной базы двустороннего взаимодействия, которая к настоящему времени насчитывает 52 соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Сейчас в проработке с обеих сторон находятся 20 инвестиционных проектов. Регионами ПФО подготовлено более 70 предложений по реализации совместных мероприятий торгово-экономической направленности.

https://ria.ru/20211117/zasedanie-1759458928.html

китай

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китай, игорь комаров, россия