14:51 19.11.2021 (обновлено: 15:41 19.11.2021)
Воронежская облдума помогла волонтерам-медикам с горячим питанием
© Фото пресс-службы Воронежской областной думыВоронежская облдума помогла волонтерам-медикам с горячим питанием
© Фото пресс-службы Воронежской областной думы
ВОРОНЕЖ, 19 ноя - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы помогли обеспечить горячими обедами волонтеров-медиков, участвующих в борьбе с пандемией COVID, сообщает заксобрание.
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов и депутат регионального парламента Марина Андрейчук вместе с представителями волонтерских движений приняли участие в селекторном совещании по вопросам организации работы региональных волонтерских центров.
В своем выступлении Владимир Нетёсов отметил, что добровольческие движения Воронежской области ведут активную работу по всем востребованным направлениям. Это и оказание помощи медицинским учреждениям региона, обеспечение лекарствами и продуктами пожилых воронежцев, автоволонтерство. Оперативно отработаны обращения добровольцев в организации и доставке горячего питания волонтерам-медикам, работающим в больницах и поликлиниках, и обеспечение автоволонтеров горюче-смазочными материалами.
"Активную волонтерскую работу ведет и депутатский корпус – помогает с организацией питания медиков в красных зонах, передает продуктовые наборы для социально незащищенных категорий и граждан 65+. Колл-центр принимает ежедневно порядка 50 обращений и оперативно их отрабатывает. И эта работа будет продолжаться столько, сколько потребуется", – сказал Нетёсов.
По его словам, более 450 горячих обедов получили студенты, которые помогают врачам в красных зонах городских медучреждений, отвечают на звонки, поступающие от пациентов на горячую линию департамента здравоохранения. Ежедневно продуктовые наборы развозят по 11 поликлиникам и больницам Воронежа. Доставка ведется с начала ноября, после встречи Владимира Нетёсова с добровольцами.
В той встрече приняли участие представители таких добровольческих объединений, как "Волонтеры-медики" (студенты медицинского университета), "Волонтеры Победы", "Волонтерский корпус 36", Ресурсный центр поддержки НКО и другие. Обсуждали меры поддержки в условиях пандемии пожилых, одиноких, маломобильных граждан, а также семей с детьми. Ребята обратились к председателю Воронежской областной думы за помощью в обеспечении полноценными обедами волонтеров-медиков. Они рассказали, что студенты после лекций и семинаров сразу же отправляются на работу в поликлиники и больницы, где их дополнительный рабочий день длится около 6 часов. Иногда просто не хватает времени, чтобы поесть.
Уже на следующий день первая партия горячих обедов была развезена по адресатам. Заказы формируют по заявочному принципу накануне. Для каждого волонтера-медика предусмотрено первое блюдо, горячее и булочка к чаю. Помощь в обеспечении обедами оказывают депутаты регионального парламента.
"Добровольцы, общественники, активисты молодежных организаций оказывают сегодня реальную помощь жителям области, и мы будем активно их в этом поддерживать. Кроме того, конечно же, помогаем медицинским работникам. Наша главная забота – здоровье и благополучие воронежцев, и роль добровольческих, молодежных организаций в решении этой задачи действительно высока", – сказал Владимир Нетёсов.
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