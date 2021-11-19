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Воронежская облдума помогла волонтерам-медикам с горячим питанием

Воронежская облдума помогла волонтерам-медикам с горячим питанием - РИА Новости, 19.11.2021

Воронежская облдума помогла волонтерам-медикам с горячим питанием

Депутаты Воронежской областной думы помогли обеспечить горячими обедами волонтеров-медиков, участвующих в борьбе с пандемией COVID, сообщает заксобрание. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:51

2021-11-19T14:51

2021-11-19T15:41

общество

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ВОРОНЕЖ, 19 ноя - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы помогли обеспечить горячими обедами волонтеров-медиков, участвующих в борьбе с пандемией COVID, сообщает заксобрание.Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов и депутат регионального парламента Марина Андрейчук вместе с представителями волонтерских движений приняли участие в селекторном совещании по вопросам организации работы региональных волонтерских центров.В своем выступлении Владимир Нетёсов отметил, что добровольческие движения Воронежской области ведут активную работу по всем востребованным направлениям. Это и оказание помощи медицинским учреждениям региона, обеспечение лекарствами и продуктами пожилых воронежцев, автоволонтерство. Оперативно отработаны обращения добровольцев в организации и доставке горячего питания волонтерам-медикам, работающим в больницах и поликлиниках, и обеспечение автоволонтеров горюче-смазочными материалами."Активную волонтерскую работу ведет и депутатский корпус – помогает с организацией питания медиков в красных зонах, передает продуктовые наборы для социально незащищенных категорий и граждан 65+. Колл-центр принимает ежедневно порядка 50 обращений и оперативно их отрабатывает. И эта работа будет продолжаться столько, сколько потребуется", – сказал Нетёсов.По его словам, более 450 горячих обедов получили студенты, которые помогают врачам в красных зонах городских медучреждений, отвечают на звонки, поступающие от пациентов на горячую линию департамента здравоохранения. Ежедневно продуктовые наборы развозят по 11 поликлиникам и больницам Воронежа. Доставка ведется с начала ноября, после встречи Владимира Нетёсова с добровольцами.В той встрече приняли участие представители таких добровольческих объединений, как "Волонтеры-медики" (студенты медицинского университета), "Волонтеры Победы", "Волонтерский корпус 36", Ресурсный центр поддержки НКО и другие. Обсуждали меры поддержки в условиях пандемии пожилых, одиноких, маломобильных граждан, а также семей с детьми. Ребята обратились к председателю Воронежской областной думы за помощью в обеспечении полноценными обедами волонтеров-медиков. Они рассказали, что студенты после лекций и семинаров сразу же отправляются на работу в поликлиники и больницы, где их дополнительный рабочий день длится около 6 часов. Иногда просто не хватает времени, чтобы поесть.Уже на следующий день первая партия горячих обедов была развезена по адресатам. Заказы формируют по заявочному принципу накануне. Для каждого волонтера-медика предусмотрено первое блюдо, горячее и булочка к чаю. Помощь в обеспечении обедами оказывают депутаты регионального парламента."Добровольцы, общественники, активисты молодежных организаций оказывают сегодня реальную помощь жителям области, и мы будем активно их в этом поддерживать. Кроме того, конечно же, помогаем медицинским работникам. Наша главная забота – здоровье и благополучие воронежцев, и роль добровольческих, молодежных организаций в решении этой задачи действительно высока", – сказал Владимир Нетёсов.

https://ria.ru/20211118/volonterstvo-1759621325.html

https://ria.ru/20211022/voronezh-1755851517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, воронеж, воронежская область, воронежская областная дума, владимир нетесов, коронавирус в россии, волонтеры победы