https://ria.ru/20211119/voennye-1759730313.html
СМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных
СМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных - РИА Новости, 19.11.2021
СМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных
Командование сухопутных сил США запретило продлевать и повышать в должностях военнослужащих, которые отказываются прививаться от коронавируса, сообщило... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T01:40
2021-11-19T01:40
2021-11-19T01:40
распространение коронавируса
в мире
сша
оклахома
ллойд остин
вашингтон
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Командование сухопутных сил США запретило продлевать и повышать в должностях военнослужащих, которые отказываются прививаться от коронавируса, сообщило профильное издание Defense One.Оно цитирует приказ командующего Кристин Вормут, которая потребовала снабжать личные дела отказников особой меткой, автоматически лишающей их карьерных перспектив, пособий на обучение и права на премирование.Приказ, конкретизирующий распоряжение министра обороны Ллойда Остина, распространяется в том числе на резервистов и бойцов национальной гвардии. В штате Оклахома командующий национальной гвардии ранее освободил подчиненных от обязательной вакцинации.По данным Defense One, от коронавируса полностью привились около 67% личного состава сухопутных войск, для национальной гвардии сухопутных войск показатель ниже – 51,84%.
https://ria.ru/20211118/lokdauny-1759686552.html
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в мире, сша, оклахома, ллойд остин, вашингтон, коронавирус covid-19
СМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных
Defense One: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых от COVID-19 военных