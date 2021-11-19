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Собянин рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в Москве

Собянин рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в Москве - РИА Новости, 19.11.2021

Собянин рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в Москве

Интерес к вакцинации от коронавируса не ослабевает, 150 тысяч человек в неделю записываются на нее в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T20:56

2021-11-19T20:56

2021-11-19T21:11

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Интерес к вакцинации от коронавируса не ослабевает, 150 тысяч человек в неделю записываются на нее в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Интерес к ней не ослабевает. Достаточно много граждан записывается, за неделю порядка 150 тысяч – это хороший темп. Ежедневно прививаются десятки тысяч людей, но помимо вакцинации с первого раза, необходимо заниматься и ревакцинацией", - сказал Собянин на телеканале "Россия 1".

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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