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Собянин рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в Москве
Собянин рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в Москве - РИА Новости, 19.11.2021
Собянин рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в Москве
Интерес к вакцинации от коронавируса не ослабевает, 150 тысяч человек в неделю записываются на нее в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T20:56
2021-11-19T20:56
2021-11-19T21:11
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общество
вакцинация
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Интерес к вакцинации от коронавируса не ослабевает, 150 тысяч человек в неделю записываются на нее в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Интерес к ней не ослабевает. Достаточно много граждан записывается, за неделю порядка 150 тысяч – это хороший темп. Ежедневно прививаются десятки тысяч людей, но помимо вакцинации с первого раза, необходимо заниматься и ревакцинацией", - сказал Собянин на телеканале "Россия 1".
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20:56 19.11.2021 (обновлено: 21:11 19.11.2021)
Собянин рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в Москве
Собянин: интерес к вакцинации от коронавируса в Москве не ослабевает