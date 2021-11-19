https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759891953.html
Кравцов переадресовал вопрос о вакцинации подростков Минздраву
Кравцов переадресовал вопрос о вакцинации подростков Минздраву - РИА Новости, 19.11.2021
Кравцов переадресовал вопрос о вакцинации подростков Минздраву
Вакцинация подростков и детей от коронавируса - это вопрос Минздрава, заявил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T19:46
2021-11-19T19:46
2021-11-19T19:46
распространение коронавируса
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михаил мурашко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Вакцинация подростков и детей от коронавируса - это вопрос Минздрава, заявил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о том, что завершены исследования применения российской вакцины от COVID-19 для подростков, эксперты изучают результаты."Это вопрос, прежде всего, врачей и Минздрава. Насколько мне известно, идут испытания, но прививки для детей нет", – сказал Кравцов, отвечая на вопрос о том, ждут ли в Минпросвещения одобрения применения вакцины от коронавируса у подростков и как относятся к вакцинированию от ковида детей.Говоря о том, возможно ли в будущем введение допуска в школу только привитых детей, Кравцов сказал: "Такой вопрос не обсуждается".
https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759813958.html
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, коронавирус covid-19
Кравцов переадресовал вопрос о вакцинации подростков Минздраву
Кравцов переадресовал Минздраву вопрос о вакцинации подростков от COVID-19