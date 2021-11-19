https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759867730.html

В Канаде одобрили использование Pfizer для вакцинации детей до 11 лет

В Канаде одобрили использование Pfizer для вакцинации детей до 11 лет - РИА Новости, 19.11.2021

В Канаде одобрили использование Pfizer для вакцинации детей до 11 лет

Минздрав Канады в пятницу одобрил использование вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет, говорится РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T17:47

2021-11-19T17:47

2021-11-19T18:26

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Минздрав Канады в пятницу одобрил использование вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет, говорится в заявлении министерства."Сегодня министерство здравоохранения Канады разрешило использование вакцины Comirnaty от COVID-19 (компаний) Pfizer-Biotech для детей в возрасте от 5 до 11 лет", - говорится в сообщении минздрава.Подчеркивается, что препарат Pfizer-Biotech стал первой вакциной от COVID-19, разрешенной в Канаде к использованию в указанной возрастной группе. Первоначально вакцина была одобрена в декабре 2020 года для вакцинации лиц от 16 лет, а позднее, в мае текущего года, препарат был одобрен к применению среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Как подчеркивается в заявлении, вакцина показала эффективность предотвращения COVID-19 у детей 5-11 лет на уровне 90,7%.Применение вакцины Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет уже одобрили ранее в ряде стран. В частности, использование одобрили американские регуляторы.

https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758680370.html

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канада, в мире, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech