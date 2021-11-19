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В Канаде одобрили использование Pfizer для вакцинации детей до 11 лет
В Канаде одобрили использование Pfizer для вакцинации детей до 11 лет - РИА Новости, 19.11.2021
В Канаде одобрили использование Pfizer для вакцинации детей до 11 лет
Минздрав Канады в пятницу одобрил использование вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет, говорится РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:47
2021-11-19T18:26
канада
в мире
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцина pfizer/biontech
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Минздрав Канады в пятницу одобрил использование вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет, говорится в заявлении министерства."Сегодня министерство здравоохранения Канады разрешило использование вакцины Comirnaty от COVID-19 (компаний) Pfizer-Biotech для детей в возрасте от 5 до 11 лет", - говорится в сообщении минздрава.Подчеркивается, что препарат Pfizer-Biotech стал первой вакциной от COVID-19, разрешенной в Канаде к использованию в указанной возрастной группе. Первоначально вакцина была одобрена в декабре 2020 года для вакцинации лиц от 16 лет, а позднее, в мае текущего года, препарат был одобрен к применению среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Как подчеркивается в заявлении, вакцина показала эффективность предотвращения COVID-19 у детей 5-11 лет на уровне 90,7%.Применение вакцины Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет уже одобрили ранее в ряде стран. В частности, использование одобрили американские регуляторы.
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канада, в мире, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech
17:47 19.11.2021 (обновлено: 18:26 19.11.2021)
 
В Канаде одобрили использование Pfizer для вакцинации детей до 11 лет

Минздрав Канады одобрил использование Pfizer для вакцинации детей от пяти до 11 лет

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЛоготип Pfizer
Логотип Pfizer - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Минздрав Канады в пятницу одобрил использование вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет, говорится в заявлении министерства.
"Сегодня министерство здравоохранения Канады разрешило использование вакцины Comirnaty от COVID-19 (компаний) Pfizer-Biotech для детей в возрасте от 5 до 11 лет", - говорится в сообщении минздрава.
Подчеркивается, что препарат Pfizer-Biotech стал первой вакциной от COVID-19, разрешенной в Канаде к использованию в указанной возрастной группе. Первоначально вакцина была одобрена в декабре 2020 года для вакцинации лиц от 16 лет, а позднее, в мае текущего года, препарат был одобрен к применению среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Как подчеркивается в заявлении, вакцина показала эффективность предотвращения COVID-19 у детей 5-11 лет на уровне 90,7%.
Применение вакцины Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет уже одобрили ранее в ряде стран. В частности, использование одобрили американские регуляторы.
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