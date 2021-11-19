https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759834002.html

В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых и волонтеров

В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых и волонтеров - РИА Новости, 19.11.2021

В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых и волонтеров

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области объявило об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции граждан старше 60 лет и волонтеров. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T15:43

2021-11-19T15:43

2021-11-19T15:43

распространение коронавируса

общество

тамбовская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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ВОРОНЕЖ, 19 ноя - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области объявило об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции граждан старше 60 лет и волонтеров.В Тамбовской области ранее была введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для ряда категорий работников. В частности, работников культуры, транспорта, торговли, образования, здравоохранения, общепита и пищевой промышленности, ЖКХ, МФЦ, бытовых услуг и спортивных организаций."Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации... гражданам в возрасте 60 лет и старше; лицам, осуществляющим волонтерскую деятельность", - говорится в постановлении, подписанном руководителем управления Роспотребнадзора по Тамбовской области Владимиром Агафоновым.Полностью завершить вакцинацию пожилых людей и волонтеров планируется в регионе до 1 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759807100.html

тамбовская область

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общество, тамбовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19