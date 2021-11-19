https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759829466.html
Белгородская область справилась с прививочной кампанией, заявил Гладков
Белгородская область справилась с прививочной кампанией, заявил Гладков - РИА Новости, 19.11.2021
Белгородская область справилась с прививочной кампанией, заявил Гладков
Белгородская область входит в число лидирующих регионов России по темпам вакцинации от COVID-19, таких результатов удалось добиться, убеждая граждан в... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T15:28
2021-11-19T15:28
2021-11-19T15:51
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Белгородская область входит в число лидирующих регионов России по темпам вакцинации от COVID-19, таких результатов удалось добиться, убеждая граждан в необходимости защитить свое здоровье, заявил РИА Новости губернатор Вячеслав Гладков.Губернатор в беседе с РИА Новости подвел итоги работы за год.По его словам, для борьбы с коронавирусом в регионе применяются системные меры, но ключевая из них – вакцинация."С этой задачей мы справились, убеждая белгородцев сделать прививку, регион – один из лидеров в России. Если бы не было такого количество вакцинированных, заболевших в Белгородской области было бы в 3-4 раза больше", - подчеркнул Гладков.Как сообщил глава региона, на закупку оборудования для хранения вакцины в медорганизациях области выделено 16 миллионов рублей, на проведение ПЦР-тестирований - 217,6 миллиона рублей. Кроме того, белгородцы в полном объеме обеспечены лекарственными препаратами.Как сообщали ранее в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, введение QR-кодов в три раза увеличило в Белгороде количество желающих сделать прививку от коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20211119/lekarstva-1759822821.html
https://ria.ru/20211118/kriterii-1759665770.html
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15:28 19.11.2021 (обновлено: 15:51 19.11.2021)
Белгородская область справилась с прививочной кампанией, заявил Гладков
Глава Белгородской области Гладков: регион справился с прививочной кампанией от COVID-19