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Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759829466.html
Белгородская область справилась с прививочной кампанией, заявил Гладков
Белгородская область справилась с прививочной кампанией, заявил Гладков - РИА Новости, 19.11.2021
Белгородская область справилась с прививочной кампанией, заявил Гладков
Белгородская область входит в число лидирующих регионов России по темпам вакцинации от COVID-19, таких результатов удалось добиться, убеждая граждан в... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T15:28
2021-11-19T15:51
белгородская область
общество
белгород
белгородская область
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Белгородская область входит в число лидирующих регионов России по темпам вакцинации от COVID-19, таких результатов удалось добиться, убеждая граждан в необходимости защитить свое здоровье, заявил РИА Новости губернатор Вячеслав Гладков.Губернатор в беседе с РИА Новости подвел итоги работы за год.По его словам, для борьбы с коронавирусом в регионе применяются системные меры, но ключевая из них – вакцинация."С этой задачей мы справились, убеждая белгородцев сделать прививку, регион – один из лидеров в России. Если бы не было такого количество вакцинированных, заболевших в Белгородской области было бы в 3-4 раза больше", - подчеркнул Гладков.Как сообщил глава региона, на закупку оборудования для хранения вакцины в медорганизациях области выделено 16 миллионов рублей, на проведение ПЦР-тестирований - 217,6 миллиона рублей. Кроме того, белгородцы в полном объеме обеспечены лекарственными препаратами.Как сообщали ранее в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, введение QR-кодов в три раза увеличило в Белгороде количество желающих сделать прививку от коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20211119/lekarstva-1759822821.html
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общество, белгород, белгородская область, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вячеслав гладков, вакцинация россиян от covid-19
15:28 19.11.2021 (обновлено: 15:51 19.11.2021)
 
Белгородская область справилась с прививочной кампанией, заявил Гладков

Глава Белгородской области Гладков: регион справился с прививочной кампанией от COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Белгородская область входит в число лидирующих регионов России по темпам вакцинации от COVID-19, таких результатов удалось добиться, убеждая граждан в необходимости защитить свое здоровье, заявил РИА Новости губернатор Вячеслав Гладков.
Губернатор в беседе с РИА Новости подвел итоги работы за год.
По его словам, для борьбы с коронавирусом в регионе применяются системные меры, но ключевая из них – вакцинация.
Белгород - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
14:57Белгородская область
Белгородская область готова к онлайн-продаже рецептурных лекарств
"С этой задачей мы справились, убеждая белгородцев сделать прививку, регион – один из лидеров в России. Если бы не было такого количество вакцинированных, заболевших в Белгородской области было бы в 3-4 раза больше", - подчеркнул Гладков.
Как сообщил глава региона, на закупку оборудования для хранения вакцины в медорганизациях области выделено 16 миллионов рублей, на проведение ПЦР-тестирований - 217,6 миллиона рублей. Кроме того, белгородцы в полном объеме обеспечены лекарственными препаратами.
Как сообщали ранее в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, введение QR-кодов в три раза увеличило в Белгороде количество желающих сделать прививку от коронавирусной инфекции.
Областная дума Белгородской области
Вчера, 16:37Белгородская область
Белгородская облдума призвала изменить критерии пособий для будущих мам
 
Белгородская областьОбществоБелгородБелгородская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВячеслав ГладковВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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