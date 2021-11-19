https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759825179.html

Орбан: антипрививочники должны выбрать между вакцинацией и смертью

Орбан: антипрививочники должны выбрать между вакцинацией и смертью - РИА Новости, 19.11.2021

Орбан: антипрививочники должны выбрать между вакцинацией и смертью

Антипрививочники должны сделать выбор - вакцинироваться от коронавируса или умереть, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T15:07

2021-11-19T15:07

2021-11-19T15:07

распространение коронавируса

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здоровье - общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Антипрививочники должны сделать выбор - вакцинироваться от коронавируса или умереть, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."В конце концов, все должны будут пройти вакцинацию; даже "антиваксеры" поймут, что либо они вакцинируются, либо умрут. Поэтому я призываю всех воспользоваться этой возможностью (сделать прививку -ред.)", - сказал премьер, выступая в эфире радиостанции Kossuth. Его слова приводит канцелярия правительства.Орбан отметил, что, по данным вирусологов, Венгрия "по уши" находится в четвертой волне COVID-19. "Самое сложное еще впереди", - подчеркнул венгерский премьер.По его словам, не сделавшие прививку граждане представляют опасность не только для самих себя, но и для других. Если бы все вакцинировались, то четвертой волны COVID-19 в Венгрии не было бы, или "она была бы больше похожа на маленькую", - указал Орбан."Оправдана третья вакцинация. Я не могу больше сказать кроме того, что я вакцинировался третьей дозой после второй прививки. Я еще не заразился этим вирусом, но если и заразился, надеюсь, он меня не собьет с ног", - отметил премьер.Накануне представитель правительства Венгрии Гергей Гуляш заявил, что власти с 20 ноября вводят обязательное ношение масок в закрытых помещениях на фоне роста случаев заражения коронавирусом.В последние недели в Венгрии наблюдается рост случаев COVID-19. По данным ВОЗ, в стране выявлено более 987 тысяч случаев заражения, скончались свыше 32,6 тысячи человек.

https://ria.ru/20211114/vaktsina-1758814370.html

https://ria.ru/20211028/privivki-1756729137.html

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в мире, вакцинация, венгрия, виктор орбан, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19