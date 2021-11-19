https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759813958.html

Голикова призвала россиян вакцинироваться перед новогодними каникулами

Голикова призвала россиян вакцинироваться перед новогодними каникулами - РИА Новости, 19.11.2021

Голикова призвала россиян вакцинироваться перед новогодними каникулами

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, готовясь к новогодним каникулам. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:34

2021-11-19T14:34

2021-11-19T14:34

распространение коронавируса

общество

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, готовясь к новогодним каникулам."Многие уже сегодня думают, как провести новогодние каникулы. И чтобы все прошло по плану, в подготовку стоит внести важный пункт: пройти вакцинацию от COVID-19", - сказала Голикова, слова которой приводит ее аппарат.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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