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Голикова призвала россиян вакцинироваться перед новогодними каникулами
Голикова призвала россиян вакцинироваться перед новогодними каникулами - РИА Новости, 19.11.2021
Голикова призвала россиян вакцинироваться перед новогодними каникулами
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, готовясь к новогодним каникулам. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:34
2021-11-19T14:34
2021-11-19T14:34
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, готовясь к новогодним каникулам."Многие уже сегодня думают, как провести новогодние каникулы. И чтобы все прошло по плану, в подготовку стоит внести важный пункт: пройти вакцинацию от COVID-19", - сказала Голикова, слова которой приводит ее аппарат.
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РИА Новости
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Голикова призвала россиян вакцинироваться перед новогодними каникулами
Голикова призвала россиян пройти вакцинацию от COVID-19, готовясь к новогодним каникулам