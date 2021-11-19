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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759813958.html
Голикова призвала россиян вакцинироваться перед новогодними каникулами
Голикова призвала россиян вакцинироваться перед новогодними каникулами - РИА Новости, 19.11.2021
Голикова призвала россиян вакцинироваться перед новогодними каникулами
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, готовясь к новогодним каникулам. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:34
2021-11-19T14:34
распространение коронавируса
общество
вакцинация
татьяна голикова
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, готовясь к новогодним каникулам."Многие уже сегодня думают, как провести новогодние каникулы. И чтобы все прошло по плану, в подготовку стоит внести важный пункт: пройти вакцинацию от COVID-19", - сказала Голикова, слова которой приводит ее аппарат.
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общество, вакцинация, татьяна голикова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:34 19.11.2021
 
Голикова призвала россиян вакцинироваться перед новогодними каникулами

Голикова призвала россиян пройти вакцинацию от COVID-19, готовясь к новогодним каникулам

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедработник в пункте вакцинации от коронавируса Covid-19 в музее "Россия моя история" в Волгограде.
Медработник в пункте вакцинации от коронавируса Covid-19 в музее Россия моя история в Волгограде. - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, готовясь к новогодним каникулам.
"Многие уже сегодня думают, как провести новогодние каникулы. И чтобы все прошло по плану, в подготовку стоит внести важный пункт: пройти вакцинацию от COVID-19", - сказала Голикова, слова которой приводит ее аппарат.
 
Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияТатьяна ГоликоваКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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