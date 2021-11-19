https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759796972.html
Немецкие эксперты допустили, что вакцинация от COVID-19 станет сезонной
Немецкие эксперты допустили, что вакцинация от COVID-19 станет сезонной - РИА Новости, 19.11.2021
Немецкие эксперты допустили, что вакцинация от COVID-19 станет сезонной
Немецкие эксперты допускают, что вакцинация против COVID-19 для определенных групп населения может стать сезонной, как от гриппа, но пока окончательной... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:20
2021-11-19T13:20
2021-11-19T13:20
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
институт роберта коха
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БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Немецкие эксперты допускают, что вакцинация против COVID-19 для определенных групп населения может стать сезонной, как от гриппа, но пока окончательной рекомендации нет, заявил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер (RKI).Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава ФРГ и отслеживает эпидемиологическую ситуации в стране и мире."Мы неоднократно говорили, что мы исходим из того, что нужны будут бустерные прививки в будущем. Мы не знаем только, в какие сроки нужно это делать. Могу только сказать, что есть исследования, которые показывают, что привитым в прошлом году людям нужны дополнительные прививки", - заявил Вилер на пресс-конференции в пятницу.Он добавил, что эксперты изучают сценарии, что если коронавирус станет эндемическим, то есть будет оставаться в человеческой популяции, то тогда у населения будет постепенно расти базовый иммунитет. "Тогда один из возможных сценарий - не единственный, но возможный, - что каждый год, перед началом зимы, определенные группы, как пожилые, должны будут прививаться. Такое может быть, это допустимая гипотеза. Будет ли действительно так, этого я пока не знаю", - добавил Вилер.
https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759788111.html
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в мире, германия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, институт роберта коха
Немецкие эксперты допустили, что вакцинация от COVID-19 станет сезонной
Президент Института Роберта Коха Вилер допустил, что прививки от COVID-19 станут сезонными
БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости.
Немецкие эксперты допускают, что вакцинация против COVID-19 для определенных групп населения может стать сезонной, как от гриппа, но пока окончательной рекомендации нет, заявил президент Института Роберта Коха
Лотар Вилер (RKI).
Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава ФРГ
и отслеживает эпидемиологическую ситуации в стране и мире.
"Мы неоднократно говорили, что мы исходим из того, что нужны будут бустерные прививки в будущем. Мы не знаем только, в какие сроки нужно это делать. Могу только сказать, что есть исследования, которые показывают, что привитым в прошлом году людям нужны дополнительные прививки", - заявил Вилер на пресс-конференции в пятницу.
Он добавил, что эксперты изучают сценарии, что если коронавирус станет эндемическим, то есть будет оставаться в человеческой популяции, то тогда у населения будет постепенно расти базовый иммунитет. "Тогда один из возможных сценарий - не единственный, но возможный, - что каждый год, перед началом зимы, определенные группы, как пожилые, должны будут прививаться. Такое может быть, это допустимая гипотеза. Будет ли действительно так, этого я пока не знаю", - добавил Вилер.