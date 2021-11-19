https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759773182.html

Ракова назвала самый популярный пункт вакцинации от COVID-19 в Москве

Ракова назвала самый популярный пункт вакцинации от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 19.11.2021

Ракова назвала самый популярный пункт вакцинации от COVID-19 в Москве

Самый популярный пункт вакцинации в российской столице располагается в ГУМе, ежедневно там делает прививки от коронавируса 1 тысяча человек, сообщила заммэра... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:47

2021-11-19T11:47

2021-11-19T11:47

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Самый популярный пункт вакцинации в российской столице располагается в ГУМе, ежедневно там делает прививки от коронавируса 1 тысяча человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Самым популярным является пункт в ГУМе, ежедневно там вакцинируется 1 тысяча человек, его пропускная способность в разы превышает ту потребность, которая существует сейчас и, несмотря на то, что у нас увеличилась обращаемость по сравнению с сентябрем, мощность есть, и мы готовы обслужить в два раза больше москвичей, чем приходит к нам сейчас", - рассказала Ракова в пятницу в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20210322/vaktsinatsiya-1602330132.html

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2021

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