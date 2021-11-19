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Ракова назвала самый популярный пункт вакцинации от COVID-19 в Москве
Ракова назвала самый популярный пункт вакцинации от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 19.11.2021
Ракова назвала самый популярный пункт вакцинации от COVID-19 в Москве
Самый популярный пункт вакцинации в российской столице располагается в ГУМе, ежедневно там делает прививки от коронавируса 1 тысяча человек, сообщила заммэра... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:47
2021-11-19T11:47
2021-11-19T11:47
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Самый популярный пункт вакцинации в российской столице располагается в ГУМе, ежедневно там делает прививки от коронавируса 1 тысяча человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Самым популярным является пункт в ГУМе, ежедневно там вакцинируется 1 тысяча человек, его пропускная способность в разы превышает ту потребность, которая существует сейчас и, несмотря на то, что у нас увеличилась обращаемость по сравнению с сентябрем, мощность есть, и мы готовы обслужить в два раза больше москвичей, чем приходит к нам сейчас", - рассказала Ракова в пятницу в эфире телеканала "Россия 24".
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Ракова назвала самый популярный пункт вакцинации от COVID-19 в Москве
Ракова: самый популярный пункт вакцинации от COVID-19 в Москве находится в ГУМе