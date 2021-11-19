https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759764959.html

В Москве 400 детей получили первый компонент вакцины от коронавируса

В Москве 400 детей получили первый компонент вакцины от коронавируса - РИА Новости, 19.11.2021

В Москве 400 детей получили первый компонент вакцины от коронавируса

В Москве 400 детей получили первый компонент вакцины от коронавируса, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:17

2021-11-19T11:17

2021-11-19T11:17

распространение коронавируса

общество

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Москве 400 детей получили первый компонент вакцины от коронавируса, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Уже 700 детей прошли необходимые исследования (для введения вакцины от коронавируса - ред.), из них 400 введен первый компонент", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, всего 3 тысячи детей планируют принять участие в исследовании.

https://ria.ru/20211118/vaktsinatsiya-1759692568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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