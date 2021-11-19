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В Москве 400 детей получили первый компонент вакцины от коронавируса
В Москве 400 детей получили первый компонент вакцины от коронавируса - РИА Новости, 19.11.2021
В Москве 400 детей получили первый компонент вакцины от коронавируса
В Москве 400 детей получили первый компонент вакцины от коронавируса, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:17
2021-11-19T11:17
2021-11-19T11:17
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Москве 400 детей получили первый компонент вакцины от коронавируса, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Уже 700 детей прошли необходимые исследования (для введения вакцины от коронавируса - ред.), из них 400 введен первый компонент", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, всего 3 тысячи детей планируют принять участие в исследовании.
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В Москве 400 детей получили первый компонент вакцины от коронавируса
Ракова заявила, что в Москве 400 детей получили первый компонент вакцины от коронавируса