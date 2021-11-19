https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759749810.html
Хабаровских студентов обязали вакцинироваться от COVID-19
Хабаровских студентов обязали вакцинироваться от COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2021
Хабаровских студентов обязали вакцинироваться от COVID-19
Обязательную вакцинацию студентов от коронавируса ввели в Хабаровском крае, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального Роспотребнадзора. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T10:15
2021-11-19T10:15
2021-11-19T10:53
распространение коронавируса
общество
хабаровский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
образование - общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ХАБАРОВСК, 19 ноя - РИА Новости. Обязательную вакцинацию студентов от коронавируса ввели в Хабаровском крае, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального Роспотребнадзора."В целях предупреждения распространения коронавируса ... внести изменение в постановление ... о проведении профилактических прививок ... дополнить словами: "лицам старше 18 лет, обучающимся в средних профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, в том числе направляемых для прохождения практики и занятий вне структурных подразделений образовательных организаций, обучающихся по вечерней и заочной формам обучения", - говорится в постановлении.Кроме того, главный санитарный врач по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева отметила в постановлении, что обязательная вакцинация от COVID-19 теперь показана и людям старше 60 лет.Ранее на оперштабе заявляли, что обязательная вакцинация предусмотрена и для лиц, работающих вахтовым методом, сотрудникам промышленной отрасли, сферы транспорта, авиакомпаний. До 13 января должна быть обеспечена вакцинация не менее 80% работников указанных сфер, уточняется в постановлении.В июле сделать прививку обязали сотрудников предприятий общепита, МФЦ, ЖКХ, учреждений здравоохранения, соцзащиты, такси. Также вакцинация стала обязательной для работников музеев, досуговых и детских развлекательных центров, кинотеатров и театров. В салонах красоты, банях, саунах, прачечных и химчистках персонал также должен быть привит. В общем списке и госслужащие, в том числе и работники органов власти. В регионе действует система QR-кодов для крупных ТЦ. Общепит работает навынос. Запрещена работа с 23.00 до 6.00 в увеселительных заведениях.По последним данным минздрава, с начала пандемии в регионе зарегистрированы более 103 тысяч случаев COVID-19 (556 за последние сутки), умерли - 978. Полностью завершили вакцинацию более 388 тысяч жителей, при населении региона в 1,3 миллиона.
https://ria.ru/20211110/covid-19-1758436475.html
https://ria.ru/20211022/vuz-1755740700.html
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общество, хабаровский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, образование - общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
10:15 19.11.2021 (обновлено: 10:53 19.11.2021)
Хабаровских студентов обязали вакцинироваться от COVID-19
В Хабаровском крае ввели обязательную вакцинацию студентов от COVID-19
ХАБАРОВСК, 19 ноя - РИА Новости.
Обязательную вакцинацию студентов от коронавируса ввели в Хабаровском крае
, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального Роспотребнадзора
.
"В целях предупреждения распространения коронавируса ... внести изменение в постановление ... о проведении профилактических прививок ... дополнить словами: "лицам старше 18 лет, обучающимся в средних профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, в том числе направляемых для прохождения практики и занятий вне структурных подразделений образовательных организаций, обучающихся по вечерней и заочной формам обучения", - говорится в постановлении.
Кроме того, главный санитарный врач по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева
отметила в постановлении, что обязательная вакцинация от COVID-19 теперь показана и людям старше 60 лет.
Ранее на оперштабе заявляли, что обязательная вакцинация предусмотрена и для лиц, работающих вахтовым методом, сотрудникам промышленной отрасли, сферы транспорта, авиакомпаний. До 13 января должна быть обеспечена вакцинация не менее 80% работников указанных сфер, уточняется в постановлении.
В июле сделать прививку обязали сотрудников предприятий общепита, МФЦ, ЖКХ, учреждений здравоохранения, соцзащиты, такси. Также вакцинация стала обязательной для работников музеев, досуговых и детских развлекательных центров, кинотеатров и театров. В салонах красоты, банях, саунах, прачечных и химчистках персонал также должен быть привит. В общем списке и госслужащие, в том числе и работники органов власти. В регионе действует система QR-кодов для крупных ТЦ. Общепит работает навынос. Запрещена работа с 23.00 до 6.00 в увеселительных заведениях.
По последним данным минздрава, с начала пандемии в регионе зарегистрированы более 103 тысяч случаев COVID-19 (556 за последние сутки), умерли - 978. Полностью завершили вакцинацию более 388 тысяч жителей, при населении региона в 1,3 миллиона.