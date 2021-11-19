https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759749810.html

Хабаровских студентов обязали вакцинироваться от COVID-19

Хабаровских студентов обязали вакцинироваться от COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2021

Хабаровских студентов обязали вакцинироваться от COVID-19

Обязательную вакцинацию студентов от коронавируса ввели в Хабаровском крае, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального Роспотребнадзора. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T10:15

2021-11-19T10:15

2021-11-19T10:53

распространение коронавируса

общество

хабаровский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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коронавирус covid-19

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ХАБАРОВСК, 19 ноя - РИА Новости. Обязательную вакцинацию студентов от коронавируса ввели в Хабаровском крае, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального Роспотребнадзора."В целях предупреждения распространения коронавируса ... внести изменение в постановление ... о проведении профилактических прививок ... дополнить словами: "лицам старше 18 лет, обучающимся в средних профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, в том числе направляемых для прохождения практики и занятий вне структурных подразделений образовательных организаций, обучающихся по вечерней и заочной формам обучения", - говорится в постановлении.Кроме того, главный санитарный врач по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева отметила в постановлении, что обязательная вакцинация от COVID-19 теперь показана и людям старше 60 лет.Ранее на оперштабе заявляли, что обязательная вакцинация предусмотрена и для лиц, работающих вахтовым методом, сотрудникам промышленной отрасли, сферы транспорта, авиакомпаний. До 13 января должна быть обеспечена вакцинация не менее 80% работников указанных сфер, уточняется в постановлении.В июле сделать прививку обязали сотрудников предприятий общепита, МФЦ, ЖКХ, учреждений здравоохранения, соцзащиты, такси. Также вакцинация стала обязательной для работников музеев, досуговых и детских развлекательных центров, кинотеатров и театров. В салонах красоты, банях, саунах, прачечных и химчистках персонал также должен быть привит. В общем списке и госслужащие, в том числе и работники органов власти. В регионе действует система QR-кодов для крупных ТЦ. Общепит работает навынос. Запрещена работа с 23.00 до 6.00 в увеселительных заведениях.По последним данным минздрава, с начала пандемии в регионе зарегистрированы более 103 тысяч случаев COVID-19 (556 за последние сутки), умерли - 978. Полностью завершили вакцинацию более 388 тысяч жителей, при населении региона в 1,3 миллиона.

https://ria.ru/20211110/covid-19-1758436475.html

https://ria.ru/20211022/vuz-1755740700.html

https://ria.ru/20211020/kuzbass-1755427146.html

хабаровский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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