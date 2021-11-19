https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759738914.html

В Находке отстранили восемь непривитых работников скорой

В Находке отстранили восемь непривитых работников скорой - РИА Новости, 19.11.2021

В Находке отстранили восемь непривитых работников скорой

Восемь сотрудников СМП в Находке Приморского края отстранили из-за того, что они не привились от коронавируса, это не скажется на оказании медпомощи, сообщил... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T08:28

2021-11-19T08:28

2021-11-19T10:29

распространение коронавируса

общество

приморский край

находка

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя — РИА Новости. Восемь сотрудников СМП в Находке Приморского края отстранили из-за того, что они не привились от коронавируса, это не скажется на оказании медпомощи, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава."На вчерашний день от выполнения своих обязанностей (отстранены. — Прим. ред.) восемь сотрудников станции скорой медицинской помощи Находки. Это произошло из-за невыполнения ими требований правительства региона и приказа главного государственного санитарного врача региона и оперативного штаба <…> об обязательной вакцинации медработников в период эпидемического неблагополучия", — пояснило ведомство.Собеседник отметил, что это составило четыре процента от общей численности работающих, среди отстраненных преимущественно водители и другой немедицинский персонал."Сегодня у нас стандартное количество бригад, скорая помощь работает в обычном режиме, поэтому жителям совершенно не стоит волноваться", — уточнил собеседник. По его словам, такая ситуация произошла исключительно в Находке и не характерна для всего региона.В Приморье введена обязательная вакцинация от коронавируса для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей. Власти сообщали, что с 15 ноября начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты тех сотрудников, которые не успели привиться первым компонентом, с 15 декабря — вторым.

https://ria.ru/20211118/vaktsinatsiya-1759692568.html

приморский край

находка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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