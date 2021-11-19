Московского полицейского, подозреваемого в изнасиловании, уволили
Полицейского в Москве, которого свидетельница обвинила в изнасиловании, уволили
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Оперуполномоченный московской полиции, которого заподозрили в изнасиловании девушки в отделе, уволен после проведенной служебной проверки, сообщил РИА Новости правозащитник Иван Мельников.
"Старший оперуполномоченный ОМВД по району "Люблино" уволен со службы в органах внутренних дел в связи совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. По результатам проведенной служебной проверки также руководство ОМВД "Люблино" привлечено к строгой дисциплинарной ответственности", - сказал Мельников.
Он также рассказал, что недавно направил председателю СК РФ Александру Бастрыкину обращение с просьбой взять данное уголовное дело на личный контроль. "Также надеюсь, что будет проведена проверка на предмет возможного сокрытия преступления со стороны руководства отдела полиции", - добавил он.
Мельников также выразил обеспокоенность, что подозреваемый якобы занимался работой с несовершеннолетними.
Ранее в СМИ появилась информация, что девушка, доставленная в августе со своим молодым человеком в ОВД в Люблино, была там якобы изнасилована пьяным оперативником. По ее словам, Следственный комитет тогда отказался возбуждать уголовное дело. Девушка при этом настаивала, что не знает, из-за чего их с парнем забрали в полицию.
Источник РИА Новости рассказал, что девушка с молодым человеком были задержаны по подозрению в обмане пожилых людей. В ГУМВД по Москве сообщали, что в отношении задержанного юноши заведено уголовное дело о мошенничестве. Заявление об изнасиловании девушка подала на следующий день после задержания.
Как рассказал РИА Новости другой источник в правоохранительных органах, сейчас по данному событию следствие проводит проверку. По его словам, в этой истории фигурирует сотрудник, не имеющий отношения к расследованию дела о мошенничестве.