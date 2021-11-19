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https://ria.ru/20211119/tu-95ms-1759784118.html
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Арктики
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Арктики - РИА Новости, 19.11.2021
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Арктики
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова, Чукотского и Охотского морей, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:26
2021-11-19T15:48
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
арктика
воздушно-космические силы россии
охотское море
балтийское море
ту-95мс
су-35с
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова, Чукотского и Охотского морей, сообщили в Минобороны России."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингова, Чукотского и Охотского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. Продолжительность полета составила около 10 часов", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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арктика
охотское море
балтийское море
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353
60
Полет российских Ту-95МС в сопровождении японских истребителей. Кадры Минобороны РФ
Полет российских Ту-95МС в сопровождении японских истребителей. Кадры Минобороны РФ
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), арктика, воздушно-космические силы россии, охотское море, балтийское море, ту-95мс, су-35с, россия
12:26 19.11.2021 (обновлено: 15:48 19.11.2021)
 
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Арктики

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над Беринговым, Чукотским и Охотным морями

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова, Чукотского и Охотского морей, сообщили в Минобороны России.
"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингова, Чукотского и Охотского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. Продолжительность полета составила около 10 часов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)АрктикаВоздушно-космические силы РоссииОхотское мореБалтийское мореТу-95МССу-35СРоссия
 
 
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