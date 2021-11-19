https://ria.ru/20211119/tu-95ms-1759784118.html

Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Арктики

Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Арктики - РИА Новости, 19.11.2021

Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Арктики

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова, Чукотского и Охотского морей, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:26

2021-11-19T12:26

2021-11-19T15:48

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

арктика

воздушно-космические силы россии

охотское море

балтийское море

ту-95мс

су-35с

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова, Чукотского и Охотского морей, сообщили в Минобороны России."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингова, Чукотского и Охотского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. Продолжительность полета составила около 10 часов", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20211113/minoborony-1758912435.html

арктика

охотское море

балтийское море

россия

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Полет российских Ту-95МС в сопровождении японских истребителей. Кадры Минобороны РФ Полет российских Ту-95МС в сопровождении японских истребителей. Кадры Минобороны РФ 2021-11-19T12:26 true PT1M19S

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), арктика, воздушно-космические силы россии, охотское море, балтийское море, ту-95мс, су-35с, россия