https://ria.ru/20211119/teatr-1759754511.html

"Она прошла сквозь людей". Видят ли до сих пор призрак в Театре им. Пушкина

"Она прошла сквозь людей". Видят ли до сих пор призрак в Театре им. Пушкина - РИА Новости, 19.11.2021

"Она прошла сквозь людей". Видят ли до сих пор призрак в Театре им. Пушкина

В 70-е годы среди актеров Театра им. Пушкина появились слухи о призраке женщины в черной тужурке. Ее видели в коридорах, зрительном зале. Многие были уверены, что это - призрак актрисы Алисы Коонен. Они вместе с мужем, Александром Таировым, когда-то основали в этом здании Камерный театр. Но он был закрыт, и даже его название оказалось под запретом.

2021-11-19T12:00

2021-11-19T12:00

2021-11-19T14:15

какая-то мистика

московский драматический театр имени а. с. пушкина

подкаст

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"Она прошла сквозь людей". Видят ли до сих пор призрак в Театре им. Пушкина В 70-е годы среди актеров Театра им. Пушкина появились слухи о призраке женщины в черной тужурке. Ее видели в коридорах, зрительном зале. Многие были уверены, что это - призрак актрисы Алисы Коонен. Они вместе с мужем, Александром Таировым, когда-то основали в этом здании Камерный театр. Но он был закрыт, и даже его название оказалось под запретом. audio/mpeg

"Она прошла сквозь людей". Видят ли до сих пор призрак в Театре им. Пушкина В 70-е годы среди актеров Театра им. Пушкина появились слухи о призраке женщины в черной тужурке. Ее видели в коридорах, зрительном зале. Многие были уверены, что это - призрак актрисы Алисы Коонен. Они вместе с мужем, Александром Таировым, когда-то основали в этом здании Камерный театр. Но он был закрыт, и даже его название оказалось под запретом. audio/mpeg

О трагедии основателей Камерного театра и о том, встречают ли призрака до сих пор - рассказывает руководитель литературно-драматургической частью Театра им. Пушкина Зоя Бороздинова.Слушайте подкаст наших друзей – "История российского интернета" , про факты и явления развития российского и мирового интернета.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовлен в сотрудничестве с Театром имени Пушкина.Монтаж Андрея ТемноваАвтор сценария — Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский драматический театр имени а. с. пушкина, подкаст, аудио