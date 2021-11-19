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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20211119/teatr-1759754511.html
"Она прошла сквозь людей". Видят ли до сих пор призрак в Театре им. Пушкина
"Она прошла сквозь людей". Видят ли до сих пор призрак в Театре им. Пушкина - РИА Новости, 19.11.2021
"Она прошла сквозь людей". Видят ли до сих пор призрак в Театре им. Пушкина
В 70-е годы среди актеров Театра им. Пушкина появились слухи о призраке женщины в черной тужурке. Ее видели в коридорах, зрительном зале. Многие были уверены, что это - призрак актрисы Алисы Коонен. Они вместе с мужем, Александром Таировым, когда-то основали в этом здании Камерный театр. Но он был закрыт, и даже его название оказалось под запретом.
2021-11-19T12:00
2021-11-19T14:15
какая-то мистика
московский драматический театр имени а. с. пушкина
подкаст
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"Она прошла сквозь людей". Видят ли до сих пор призрак в Театре им. Пушкина
В 70-е годы среди актеров Театра им. Пушкина появились слухи о призраке женщины в черной тужурке. Ее видели в коридорах, зрительном зале. Многие были уверены, что это - призрак актрисы Алисы Коонен. Они вместе с мужем, Александром Таировым, когда-то основали в этом здании Камерный театр. Но он был закрыт, и даже его название оказалось под запретом.
audio/mpeg
"Она прошла сквозь людей". Видят ли до сих пор призрак в Театре им. Пушкина
В 70-е годы среди актеров Театра им. Пушкина появились слухи о призраке женщины в черной тужурке. Ее видели в коридорах, зрительном зале. Многие были уверены, что это - призрак актрисы Алисы Коонен. Они вместе с мужем, Александром Таировым, когда-то основали в этом здании Камерный театр. Но он был закрыт, и даже его название оказалось под запретом.
audio/mpeg
О трагедии основателей Камерного театра и о том, встречают ли призрака до сих пор - рассказывает руководитель литературно-драматургической частью Театра им. Пушкина Зоя Бороздинова.Слушайте подкаст наших друзей – "История российского интернета" , про факты и явления развития российского и мирового интернета.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовлен в сотрудничестве с Театром имени Пушкина.Монтаж Андрея ТемноваАвтор сценария — Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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московский драматический театр имени а. с. пушкина, подкаст, аудио
12:00 19.11.2021 (обновлено: 14:15 19.11.2021)
 

"Она прошла сквозь людей". Видят ли до сих пор призрак в Театре им. Пушкина

Какая-то мистика
"Она прошла сквозь людей". Видят ли до сих пор призрак в Театре им. Пушкина
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
В 70-е годы среди актеров Театра им. Пушкина появились слухи о призраке женщины в черной тужурке. Ее видели в коридорах, зрительном зале. Многие были уверены, что это - призрак актрисы Алисы Коонен. Они вместе с мужем, Александром Таировым, когда-то основали в этом здании Камерный театр. Но он был закрыт, и даже его название оказалось под запретом.
О трагедии основателей Камерного театра и о том, встречают ли призрака до сих пор - рассказывает руководитель литературно-драматургической частью Театра им. Пушкина Зоя Бороздинова.
Слушайте подкаст наших друзей – "История российского интернета" , про факты и явления развития российского и мирового интернета.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовлен в сотрудничестве с Театром имени Пушкина.
Монтаж Андрея Темнова
Автор сценария Наталия Шашина
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Какая-то мистикаМосковский драматический театр имени А. С. ПушкинаПодкаст
 
 
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