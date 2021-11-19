https://ria.ru/20211119/tatarstan-1759874254.html
Киргизию интересует опыт Татарстана в нефтепереработке и машиностроении
Киргизию интересует опыт Татарстана в нефтепереработке и машиностроении - РИА Новости, 19.11.2021
Киргизию интересует опыт Татарстана в нефтепереработке и машиностроении
Киргизия заинтересована в сотрудничестве с Татарстаном в рамках восстановления в стране нефтеперерабатывающих и машиностроительных мощностей, а также в изучении РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T18:18
2021-11-19T18:18
2021-11-19T18:19
республика татарстан
технологии
киргизия
рустам минниханов
садыр жапаров
россия
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КАЗАНЬ, 19 ноя – РИА Новости. Киргизия заинтересована в сотрудничестве с Татарстаном в рамках восстановления в стране нефтеперерабатывающих и машиностроительных мощностей, а также в изучении опыта создания особых экономических зон, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.Минниханов находится в Киргизии с рабочей поездкой, в рамках которой проводит переговоры по развитию сотрудничества с руководством страны, посещает промышленные объекты, принимает участие в деловом форуме."Президент Киргизской Республики заявил о заинтересованности в сотрудничестве с татарстанскими компаниями в части реанимации нефтеперерабатывающих заводов, объектов машиностроения, есть готовность сотрудничать по производству медицинского оборудования и инструментов, а также заинтересованность в изучении опыта создания особых экономических зон на примере ОЭЗ "Алабуга", - говорится в сообщении.Отмечается, что Татарстан и Киргизия в настоящее время сотрудничают по многим направлениям. Ряд татарстанских предприятий поставляют в эту страну продукцию, в первую очередь компания "Камаз". Группа компаний "Ядран" заинтересована в сотрудничестве с Киргизией в сферах инфраструктурного строительства, разведки и добычи полезных ископаемых, экологии, телекоммуникаций, производства и поставок продукции халяль.Минниханов пригласил Жапарова принять участие в праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, которое будет широко отмечаться в следующем году. Он также напомнил, что по поручению президента страны возглавляет группу стратегического видения "Россия – Исламский мир", в которую также входит представитель Киргизии.Жапаров отметил, что Киргизию и Россию связывают особые отношения, основанные на союзничестве и стратегическом партнерстве. "Мы нацелены на их всемерное укрепление и развитие, в том числе в рамках межрегионального взаимодействия… В контексте этих отношений Татарстан занимает одно из ключевых мест", - сказал он.Стороны сошлись во мнении, что существующий сегодня объем товарооборота не соответствует имеющемуся потенциалу. В завершение встречи состоялось подписание плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации соглашения между правительствами Татарстана и Киргизии о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-гуманитарном сотрудничестве, действующего с 2017 года.
https://ria.ru/20211112/soglashenie-1758733777.html
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технологии, киргизия, рустам минниханов, садыр жапаров, россия
18:18 19.11.2021 (обновлено: 18:19 19.11.2021)
Киргизию интересует опыт Татарстана в нефтепереработке и машиностроении
Киргизия заинтересована в опыте Татарстана в нефтепереработке и машиностроении
КАЗАНЬ, 19 ноя – РИА Новости. Киргизия
заинтересована в сотрудничестве с Татарстаном в рамках восстановления в стране нефтеперерабатывающих и машиностроительных мощностей, а также в изучении опыта создания особых экономических зон, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова
с президентом Киргизии Садыром Жапаровым
.
Минниханов находится в Киргизии с рабочей поездкой, в рамках которой проводит переговоры по развитию сотрудничества с руководством страны, посещает промышленные объекты, принимает участие в деловом форуме.
"Президент Киргизской Республики заявил о заинтересованности в сотрудничестве с татарстанскими компаниями в части реанимации нефтеперерабатывающих заводов, объектов машиностроения, есть готовность сотрудничать по производству медицинского оборудования и инструментов, а также заинтересованность в изучении опыта создания особых экономических зон на примере ОЭЗ "Алабуга", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Татарстан и Киргизия в настоящее время сотрудничают по многим направлениям. Ряд татарстанских предприятий поставляют в эту страну продукцию, в первую очередь компания "Камаз". Группа компаний "Ядран" заинтересована в сотрудничестве с Киргизией в сферах инфраструктурного строительства, разведки и добычи полезных ископаемых, экологии, телекоммуникаций, производства и поставок продукции халяль.
Минниханов пригласил Жапарова принять участие в праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, которое будет широко отмечаться в следующем году. Он также напомнил, что по поручению президента страны возглавляет группу стратегического видения "Россия – Исламский мир", в которую также входит представитель Киргизии.
Жапаров отметил, что Киргизию и Россию
связывают особые отношения, основанные на союзничестве и стратегическом партнерстве. "Мы нацелены на их всемерное укрепление и развитие, в том числе в рамках межрегионального взаимодействия… В контексте этих отношений Татарстан занимает одно из ключевых мест", - сказал он.
Стороны сошлись во мнении, что существующий сегодня объем товарооборота не соответствует имеющемуся потенциалу. В завершение встречи состоялось подписание плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации соглашения между правительствами Татарстана и Киргизии о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-гуманитарном сотрудничестве, действующего с 2017 года.
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