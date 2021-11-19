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Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика
Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20211119/svalka-1759826957.html
В КЧР до конца года рекультивируют свалку ТКО
В КЧР до конца года рекультивируют свалку ТКО - РИА Новости, 19.11.2021
В КЧР до конца года рекультивируют свалку ТКО
В Карачаево-Черкесии в рамках реализации проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" завершаются работы по рекультивации свалки ТКО, сообщил в социальных... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T15:18
2021-11-19T15:18
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 19 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в рамках реализации проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" завершаются работы по рекультивации свалки ТКО, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.Рекультивация свалки площадью в 3 гектара проходит в два этапа: технический и биологический. В рамках технического этапа произведены работы по установке система сбора фильтрата, созданию водосборной канавы, противофильтрационного экрана и рекультивационных слоев. До конца года завершатся работы по второму биологическому этапу рекультивации."От свалки, которая была в станице Зеленчукской ещё в начале весны, уже сегодня практически не осталось и следа. Здесь завершаются работы по рекультивации, что позволит восстановить несколько гектаров земли, подверженных негативному воздействию, улучшит качество жизни почти 20 тысяч местных жителей и предотвратит загрязнение реки Большой Зеленчук", - сообщил Темрезов.Свалка была введена в эксплуатацию 1981 году около станицы Зеленчукская, объём накопленных отходов составляет 75 тысяч кубометров.Темрезов сообщил также, что в Карачаево-Черкесии реализуется два других крупных проекта в сфере экологии: завершаются работы по рекультивации хвостохранилища Урупского ГОКА и продолжаются работы по рекультивации хвостохранилища Эльбрусского свинцово-цинкового рудника.
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рашид темрезов
15:18 19.11.2021
 

В КЧР до конца года рекультивируют свалку ТКО

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСпрессованные жестяные банки
Спрессованные жестяные банки - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЧЕРКЕССК, 19 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в рамках реализации проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" завершаются работы по рекультивации свалки ТКО, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.
Рекультивация свалки площадью в 3 гектара проходит в два этапа: технический и биологический. В рамках технического этапа произведены работы по установке система сбора фильтрата, созданию водосборной канавы, противофильтрационного экрана и рекультивационных слоев. До конца года завершатся работы по второму биологическому этапу рекультивации.
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"От свалки, которая была в станице Зеленчукской ещё в начале весны, уже сегодня практически не осталось и следа. Здесь завершаются работы по рекультивации, что позволит восстановить несколько гектаров земли, подверженных негативному воздействию, улучшит качество жизни почти 20 тысяч местных жителей и предотвратит загрязнение реки Большой Зеленчук", - сообщил Темрезов.
Свалка была введена в эксплуатацию 1981 году около станицы Зеленчукская, объём накопленных отходов составляет 75 тысяч кубометров.
Темрезов сообщил также, что в Карачаево-Черкесии реализуется два других крупных проекта в сфере экологии: завершаются работы по рекультивации хвостохранилища Урупского ГОКА и продолжаются работы по рекультивации хвостохранилища Эльбрусского свинцово-цинкового рудника.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
 
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