https://ria.ru/20211119/svalka-1759826957.html

В КЧР до конца года рекультивируют свалку ТКО

В КЧР до конца года рекультивируют свалку ТКО - РИА Новости, 19.11.2021

В КЧР до конца года рекультивируют свалку ТКО

В Карачаево-Черкесии в рамках реализации проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" завершаются работы по рекультивации свалки ТКО, сообщил в социальных... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T15:18

2021-11-19T15:18

2021-11-19T15:18

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 19 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в рамках реализации проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" завершаются работы по рекультивации свалки ТКО, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.Рекультивация свалки площадью в 3 гектара проходит в два этапа: технический и биологический. В рамках технического этапа произведены работы по установке система сбора фильтрата, созданию водосборной канавы, противофильтрационного экрана и рекультивационных слоев. До конца года завершатся работы по второму биологическому этапу рекультивации."От свалки, которая была в станице Зеленчукской ещё в начале весны, уже сегодня практически не осталось и следа. Здесь завершаются работы по рекультивации, что позволит восстановить несколько гектаров земли, подверженных негативному воздействию, улучшит качество жизни почти 20 тысяч местных жителей и предотвратит загрязнение реки Большой Зеленчук", - сообщил Темрезов.Свалка была введена в эксплуатацию 1981 году около станицы Зеленчукская, объём накопленных отходов составляет 75 тысяч кубометров.Темрезов сообщил также, что в Карачаево-Черкесии реализуется два других крупных проекта в сфере экологии: завершаются работы по рекультивации хвостохранилища Урупского ГОКА и продолжаются работы по рекультивации хвостохранилища Эльбрусского свинцово-цинкового рудника.

https://ria.ru/20211118/dorogi-1759594103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид темрезов