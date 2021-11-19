https://ria.ru/20211119/ssha-1759842296.html

МИД прокомментировал приостановку работы совета соотечественников в США

МИД прокомментировал приостановку работы совета соотечественников в США - РИА Новости, 19.11.2021

МИД прокомментировал приостановку работы совета соотечественников в США

Министерство иностранных дел России назвало прекращение деятельности координационного совета организаций российских соотечественников в США (КСОРС) в связи с... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T16:17

2021-11-19T16:17

2021-11-19T16:26

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России назвало прекращение деятельности координационного совета организаций российских соотечественников в США (КСОРС) в связи с расследованием ФБР целенаправленной репрессией и попранием прав и свобод.Ранее координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) объявил о приостановлении своей деятельности в связи с расследованием американских спецслужб. В КСОРС подчеркнули, что организация никогда не вмешивалась во внутриполитическую повестку США, не располагала финансовыми средствами, не получала и не раздавала какие-либо гранты."Целенаправленные репрессии в отношении представителей нашей общины привели к грубому попранию личных и гражданских прав и свобод человека. Подобные действия ведут к дальнейшей деградации российско-американских отношений", - говорится в заявлении МИД РФ."Будем требовать немедленного прекращения политически мотивированных гонений на наших сограждан на территории США", - отметили в ведомстве.КСОРС утверждает, что, согласно имеющимся у него данным, в ходе проводимых допросов сотрудники ФБР интересовались связями соотечественников с российскими организациями и госструктурами. В организации подчеркнули, что такая ситуация не только нарушает права российских граждан на поддержку связей с исторической родиной, но и "создает неприемлемую атмосферу предвзятости и недоверия по отношению к русской общине".

https://ria.ru/20211118/rassledovanie-1759726063.html

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в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия