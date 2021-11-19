16:17 19.11.2021 (обновлено: 16:26 19.11.2021)
МИД прокомментировал приостановку работы совета соотечественников в США
МИД назвал прекращение работы совета соотечественников в США целенаправленной репрессией
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России назвало прекращение деятельности координационного совета организаций российских соотечественников в США (КСОРС) в связи с расследованием ФБР целенаправленной репрессией и попранием прав и свобод.
Ранее координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) объявил о приостановлении своей деятельности в связи с расследованием американских спецслужб. В КСОРС подчеркнули, что организация никогда не вмешивалась во внутриполитическую повестку США, не располагала финансовыми средствами, не получала и не раздавала какие-либо гранты.
"Целенаправленные репрессии в отношении представителей нашей общины привели к грубому попранию личных и гражданских прав и свобод человека. Подобные действия ведут к дальнейшей деградации российско-американских отношений", - говорится в заявлении МИД РФ.
"Будем требовать немедленного прекращения политически мотивированных гонений на наших сограждан на территории США", - отметили в ведомстве.
КСОРС утверждает, что, согласно имеющимся у него данным, в ходе проводимых допросов сотрудники ФБР интересовались связями соотечественников с российскими организациями и госструктурами. В организации подчеркнули, что такая ситуация не только нарушает права российских граждан на поддержку связей с исторической родиной, но и "создает неприемлемую атмосферу предвзятости и недоверия по отношению к русской общине".
18 ноября, 23:53В США КСОРС приостановила деятельность из-за расследования ФБР