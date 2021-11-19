https://ria.ru/20211119/sredstva-1759794740.html

Тамбовским больницам выделены дополнительные средства для борьбы с ковидом

Тамбовским больницам выделены дополнительные средства для борьбы с ковидом - РИА Новости, 19.11.2021

Тамбовским больницам выделены дополнительные средства для борьбы с ковидом

Тамбовские медучреждения получат из областного бюджета дополнительно почти 21 миллион рублей для лечения пациентов с коронавирусом, такое распоряжение подписал... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T13:11

2021-11-19T13:11

2021-11-19T13:11

тамбовская область

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тамбовская область

максим егоров

коронавирус в россии

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ТАМБОВ, 19 ноя - РИА Новости. Тамбовские медучреждения получат из областного бюджета дополнительно почти 21 миллион рублей для лечения пациентов с коронавирусом, такое распоряжение подписал врио главы администрации региона Максим Егоров, сообщил в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, в Тамбовской области показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией ниже среднероссийских значений. Тем не менее, за последние сутки зарегистрировано 211 новых случаев заражения.Так, в ближайшее время будут развернуты дополнительные койки для госпитализации больных коронавирусной инфекцией, в том числе с кислородной поддержкой. "Выделенные средства направят на приобретение 12 аппаратов инвазивной вентиляции легких для ГКБ №3 Тамбова и больницы имени Архиепископа Луки. Кроме того, в Тамбовской областной больнице и Уваровской ЦРБ будут проведены работы по дополнительной подводке системы централизованной подачи кислорода, а также системы снабжения медицинскими газами одного из отделений ГКБ №3 Тамбова", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211115/sredstva-1759119075.html

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тамбов, тамбовская область, максим егоров, коронавирус в россии