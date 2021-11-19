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Тамбовская область
https://ria.ru/20211119/sredstva-1759794740.html
Тамбовским больницам выделены дополнительные средства для борьбы с ковидом
Тамбовским больницам выделены дополнительные средства для борьбы с ковидом - РИА Новости, 19.11.2021
Тамбовским больницам выделены дополнительные средства для борьбы с ковидом
Тамбовские медучреждения получат из областного бюджета дополнительно почти 21 миллион рублей для лечения пациентов с коронавирусом, такое распоряжение подписал... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:11
2021-11-19T13:11
тамбовская область
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тамбовская область
максим егоров
коронавирус в россии
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ТАМБОВ, 19 ноя - РИА Новости. Тамбовские медучреждения получат из областного бюджета дополнительно почти 21 миллион рублей для лечения пациентов с коронавирусом, такое распоряжение подписал врио главы администрации региона Максим Егоров, сообщил в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, в Тамбовской области показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией ниже среднероссийских значений. Тем не менее, за последние сутки зарегистрировано 211 новых случаев заражения.Так, в ближайшее время будут развернуты дополнительные койки для госпитализации больных коронавирусной инфекцией, в том числе с кислородной поддержкой. "Выделенные средства направят на приобретение 12 аппаратов инвазивной вентиляции легких для ГКБ №3 Тамбова и больницы имени Архиепископа Луки. Кроме того, в Тамбовской областной больнице и Уваровской ЦРБ будут проведены работы по дополнительной подводке системы централизованной подачи кислорода, а также системы снабжения медицинскими газами одного из отделений ГКБ №3 Тамбова", - сказал собеседник агентства.
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тамбов, тамбовская область, максим егоров, коронавирус в россии
13:11 19.11.2021
 

Тамбовским больницам выделены дополнительные средства для борьбы с ковидом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТАМБОВ, 19 ноя - РИА Новости. Тамбовские медучреждения получат из областного бюджета дополнительно почти 21 миллион рублей для лечения пациентов с коронавирусом, такое распоряжение подписал врио главы администрации региона Максим Егоров, сообщил в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, в Тамбовской области показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией ниже среднероссийских значений. Тем не менее, за последние сутки зарегистрировано 211 новых случаев заражения.
"Многим заболевшим в ближайшее время потребуется госпитализация и кислородная поддержка. В управлении здравоохранения уточнили, что средства, выделенные из областного бюджета, пойдут на обеспечение больницами необходимых условий для лечения пациентов. Региональные власти работают на опережение, чтобы люди своевременно могли получить качественную медицинскую помощь", - сказал представитель пресс-службы.
Так, в ближайшее время будут развернуты дополнительные койки для госпитализации больных коронавирусной инфекцией, в том числе с кислородной поддержкой. "Выделенные средства направят на приобретение 12 аппаратов инвазивной вентиляции легких для ГКБ №3 Тамбова и больницы имени Архиепископа Луки. Кроме того, в Тамбовской областной больнице и Уваровской ЦРБ будут проведены работы по дополнительной подводке системы централизованной подачи кислорода, а также системы снабжения медицинскими газами одного из отделений ГКБ №3 Тамбова", - сказал собеседник агентства.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 14:18Тамбовская область
В Тамбовской области выделили 17 млн рублей на аппараты для больных ковидом
 
Тамбовская областьТамбовТамбовская областьМаксим ЕгоровКоронавирус в России
 
 
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