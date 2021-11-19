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Руденя: тверские власти вводят допмеры соцподдержки детей войны
Руденя: тверские власти вводят допмеры соцподдержки детей войны - РИА Новости, 19.11.2021
Руденя: тверские власти вводят допмеры соцподдержки детей войны
В Тверской области будут введены дополнительные меры поддержки граждан, имеющих статус "дети войны", сообщил губернатор области Игорь Руденя. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T10:22
2021-11-19T10:22
2021-11-19T10:22
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 19 ноя – РИА Новости. В Тверской области будут введены дополнительные меры поддержки граждан, имеющих статус "дети войны", сообщил губернатор области Игорь Руденя."На заседании президиума правительства Тверской области будет принят пакет мер поддержки детей войны, в том числе, будет закреплена норма об их внеочередном обслуживании в медицинских учреждениях и МФЦ. Кроме того, дети войны, не имеющие льгот, с 1 января 2022 года будут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 800 рублей из бюджета Тверской области. До этой же суммы будет увеличена доплата тем, кто уже получает ветеранские надбавки", - сказал глава региона в телеэфире.Руденя также сообщил, что во всех медицинских и социальных учреждениях будет размещена информация о внеочередном обслуживании детей войны.Закон "О детях войны в Тверской области" был принят в 2019 году. В 2020 и 2021 годах детям войны произведена единовременная денежная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 3 тысячи рублей.
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игорь руденя
ТВЕРЬ, 19 ноя – РИА Новости
. В Тверской области
будут введены дополнительные меры поддержки граждан, имеющих статус "дети войны", сообщил губернатор области Игорь Руденя
.
"На заседании президиума правительства Тверской области будет принят пакет мер поддержки детей войны, в том числе, будет закреплена норма об их внеочередном обслуживании в медицинских учреждениях и МФЦ. Кроме того, дети войны, не имеющие льгот, с 1 января 2022 года будут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 800 рублей из бюджета Тверской области. До этой же суммы будет увеличена доплата тем, кто уже получает ветеранские надбавки", - сказал глава региона в телеэфире.
Руденя также сообщил, что во всех медицинских и социальных учреждениях будет размещена информация о внеочередном обслуживании детей войны.
Закон "О детях войны в Тверской области" был принят в 2019 году. В 2020 и 2021 годах детям войны произведена единовременная денежная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 3 тысячи рублей.