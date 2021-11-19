https://ria.ru/20211119/sotrudnichestvo-1759830456.html
Путин оценил перспективы сотрудничества с Узбекистаном
Путин оценил перспективы сотрудничества с Узбекистаном - РИА Новости, 19.11.2021
Путин оценил перспективы сотрудничества с Узбекистаном
Сотрудничество Москвы и Ташкента будет способствовать повышению благосостояния граждан Узбекистана, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T15:32
2021-11-19T15:32
2021-11-19T15:32
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Ташкента будет способствовать повышению благосостояния граждан Узбекистана, заявил президент РФ Владимир Путин."Уверен, что наше сотрудничество между Россией и Узбекистаном будет способствовать повышению роста возможностей Узбекистана, благосостояния граждан страны", - сказал Путин во время переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
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в мире, узбекистан, ташкент, москва, владимир путин, шавкат мирзиеев, россия
Путин оценил перспективы сотрудничества с Узбекистаном
Путин: сотрудничество России и Узбекистана поможет повысить благосостояние его граждан