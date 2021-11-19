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Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
https://ria.ru/20211119/sootechestvenniki-1759781610.html
Более трех тысяч соотечественников переехали в Омскую область в 2021 году
Более трех тысяч соотечественников переехали в Омскую область в 2021 году - РИА Новости, 19.11.2021
Более трех тысяч соотечественников переехали в Омскую область в 2021 году
Более 3 тысяч человек переехали в Омскую область в текущем году по государственной программе переселения соотечественников, регион входит в десятку лидеров,... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:16
2021-11-19T12:16
омская область
общество
омск
омская область
россия
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ОМСК, 19 ноя – РИА Новости. Более 3 тысяч человек переехали в Омскую область в текущем году по государственной программе переселения соотечественников, регион входит в десятку лидеров, сообщает в пятницу областное правительство."В этом году более 3 тысяч человек переехали в Омскую область по программе переселения соотечественников. Регион стабильно входит в десятку лидеров-субъектов РФ по приему соотечественников", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что 70% соотечественников, переехавших в Омскую область по госпрограмме, трудоустраиваются: в регионе действуют различные меры социальной поддержки, в частности, профессиональное обучение по востребованным на рынке труда специальностям и выплата в размере 334,8 тысячи рублей на открытие своего дела."Для получения этой выплаты нужно составить бизнес-план и зарегистрироваться в качестве предпринимателя или самозанятого. На полученные средства можно приобрести оборудование, сырье, кассовый аппарат, оплатить аренду помещения", – сообщил начальник отдела трудоустройства департамента занятости населения митруда и социального развития Омской области Данил Трофимов.Так, например, Анатолий Горейко в начале пандемии коронавируса переехал из Казахстана в Омск по программе "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом". Он зарегистрировался в центре занятости, где ему предложили оформить государственную выплату и открыть собственное дело. Мужчина согласился, составил бизнес-план, оформил документы, получил выплату и открыл небольшой магазин с фурнитурой для ремонта обуви и кожаных изделий.За 12 лет реализации программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Омскую область прибыли около 44 тысяч человек. Участникам программы предоставляются дополнительные меры социальной поддержки: единовременное подъемное пособие (12 тысяч рублей участнику программы и 6 тысяч членам его семьи); компенсация расходов на аренду жилья (до 38 тысяч рублей); единовременная выплата (50 тысяч рублей) соотечественникам, которые трудоустроились в муниципальных районах по востребованным профессиям. Также предоставляется помощь в занятости и выплата на собственное дело. Программа действует до 2025 года.
https://ria.ru/20211118/podderzhka-1759627143.html
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общество, омск, омская область, россия
12:16 19.11.2021
 
Более трех тысяч соотечественников переехали в Омскую область в 2021 году

Более трех тысяч соотечественников переехали в Омскую область по госпрограмме переселения

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 19 ноя – РИА Новости. Более 3 тысяч человек переехали в Омскую область в текущем году по государственной программе переселения соотечественников, регион входит в десятку лидеров, сообщает в пятницу областное правительство.
"В этом году более 3 тысяч человек переехали в Омскую область по программе переселения соотечественников. Регион стабильно входит в десятку лидеров-субъектов РФ по приему соотечественников", - говорится в сообщении.
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Власти отмечают, что 70% соотечественников, переехавших в Омскую область по госпрограмме, трудоустраиваются: в регионе действуют различные меры социальной поддержки, в частности, профессиональное обучение по востребованным на рынке труда специальностям и выплата в размере 334,8 тысячи рублей на открытие своего дела.
"Для получения этой выплаты нужно составить бизнес-план и зарегистрироваться в качестве предпринимателя или самозанятого. На полученные средства можно приобрести оборудование, сырье, кассовый аппарат, оплатить аренду помещения", – сообщил начальник отдела трудоустройства департамента занятости населения митруда и социального развития Омской области Данил Трофимов.
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Так, например, Анатолий Горейко в начале пандемии коронавируса переехал из Казахстана в Омск по программе "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом". Он зарегистрировался в центре занятости, где ему предложили оформить государственную выплату и открыть собственное дело. Мужчина согласился, составил бизнес-план, оформил документы, получил выплату и открыл небольшой магазин с фурнитурой для ремонта обуви и кожаных изделий.
За 12 лет реализации программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Омскую область прибыли около 44 тысяч человек. Участникам программы предоставляются дополнительные меры социальной поддержки: единовременное подъемное пособие (12 тысяч рублей участнику программы и 6 тысяч членам его семьи); компенсация расходов на аренду жилья (до 38 тысяч рублей); единовременная выплата (50 тысяч рублей) соотечественникам, которые трудоустроились в муниципальных районах по востребованным профессиям. Также предоставляется помощь в занятости и выплата на собственное дело. Программа действует до 2025 года.
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