В российской диаспоре в США рассказали о преследовании "иноагентов"
Глава КСОРС Брэнсон: надеемся, что в США прекратят расследование о русских "иноагентах"
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Объявивший о приостановлении деятельности в США Координационный совет российских соотечественников (КСОРС) рассчитывает, что американские правоохранители прекратят расследование о русских иностранных агентах, сообщила РИА Новости председатель организации Елена Брэнсон.
"Мы надеемся, что спецслужбы смогут разобраться и понять, что мы как неполитическая, неформальная и некоммерческая организация, не получавшая денежные средства и не имеющая своего счета, не являемся иностранными агентами. А пока мы видим тенденцию к увеличению процесса репатриации соотечественников в Россию", - сказала Брэнсон.
Ранее КСОРС объявил о приостановлении деятельности, связав это с расследованием ФБР.
"За последний год в рамках расследования о нарушениях законов об иностранных агентах ФБР допросило как минимум несколько сотен наиболее активных представителей русскоязычной общины в США, от студентов и общественных деятелей, включая организаторов "Бессмертных полков" в разных городах США, до предпринимателей и пенсионеров, участвовавших в мероприятиях, которые проводили члены КСОРС, и в шествиях "Бессмертных полков", которые проходят более чем в 20 городах США. Среди допрошенных было большинство членов КСОРС, а ко мне агенты ФБР приходили с обыском", - сказала Брэнсон.
По ее словам, "именно это беспрецедентное давление со стороны американских спецслужб на русскую общину стало причиной приостановления работы КСОРС". "На сегодняшний момент, пока проходит это расследование, мы считаем, что члены КСОРС США могут быть подвергнуты преследованию", - сказала она.