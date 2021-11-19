https://ria.ru/20211119/sobyanin-1759902769.html

Собянин рассказал, как прошел ревакцинацию

Собянин рассказал, как прошел ревакцинацию - РИА Новости, 19.11.2021

Собянин рассказал, как прошел ревакцинацию

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что сделал ревакцинацию от COVID в июне "Спутником Лайт", по его словам, всё прошло прекрасно. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T21:05

2021-11-19T21:05

2021-11-19T21:23

распространение коронавируса

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вакцинация

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что сделал ревакцинацию от COVID в июне "Спутником Лайт", по его словам, всё прошло прекрасно."Я сам привился "Спутником Лайт", сделал ревакцинацию в июне месяце, и всем советую тоже самое", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1", отметив, что всё прошло прекрасно.Мэр уточнил, что у людей, которые вакцинировались более 6 месяцев назад, особенно около года, падают титры и защищённость уменьшается."Поэтому очень важно, чтобы защитить себя, сделать ревакцинацию, хотя бы "Спутником Лайт", по ревакцинации этот третий компонент даёт очень хороший результат, устойчивые титры, устойчивые антитела, защиту от коронавируса", - добавил Собянин.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756439377.html

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2021

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