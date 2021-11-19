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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211119/sobyanin-1759902769.html
Собянин рассказал, как прошел ревакцинацию
Собянин рассказал, как прошел ревакцинацию - РИА Новости, 19.11.2021
Собянин рассказал, как прошел ревакцинацию
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что сделал ревакцинацию от COVID в июне "Спутником Лайт", по его словам, всё прошло прекрасно. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T21:05
2021-11-19T21:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
вакцинация
сергей собянин
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коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что сделал ревакцинацию от COVID в июне "Спутником Лайт", по его словам, всё прошло прекрасно."Я сам привился "Спутником Лайт", сделал ревакцинацию в июне месяце, и всем советую тоже самое", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1", отметив, что всё прошло прекрасно.Мэр уточнил, что у людей, которые вакцинировались более 6 месяцев назад, особенно около года, падают титры и защищённость уменьшается."Поэтому очень важно, чтобы защитить себя, сделать ревакцинацию, хотя бы "Спутником Лайт", по ревакцинации этот третий компонент даёт очень хороший результат, устойчивые титры, устойчивые антитела, защиту от коронавируса", - добавил Собянин.
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коронавирус в россии, вакцинация, сергей собянин, коронавирусы, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
21:05 19.11.2021 (обновлено: 21:23 19.11.2021)
 
Собянин рассказал, как прошел ревакцинацию

Собянин рассказал, что сделал ревакцинацию от коронавируса в июне вакциной "Спутник Лайт"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что сделал ревакцинацию от COVID в июне "Спутником Лайт", по его словам, всё прошло прекрасно.
"Я сам привился "Спутником Лайт", сделал ревакцинацию в июне месяце, и всем советую тоже самое", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1", отметив, что всё прошло прекрасно.
Мэр уточнил, что у людей, которые вакцинировались более 6 месяцев назад, особенно около года, падают титры и защищённость уменьшается.
"Поэтому очень важно, чтобы защитить себя, сделать ревакцинацию, хотя бы "Спутником Лайт", по ревакцинации этот третий компонент даёт очень хороший результат, устойчивые титры, устойчивые антитела, защиту от коронавируса", - добавил Собянин.
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