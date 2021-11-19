https://ria.ru/20211119/sobyanin-1759902769.html
Собянин рассказал, как прошел ревакцинацию
Собянин рассказал, как прошел ревакцинацию - РИА Новости, 19.11.2021
Собянин рассказал, как прошел ревакцинацию
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что сделал ревакцинацию от COVID в июне "Спутником Лайт", по его словам, всё прошло прекрасно. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T21:05
2021-11-19T21:05
2021-11-19T21:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
вакцинация
сергей собянин
коронавирусы
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749657736_0:95:2998:1781_1920x0_80_0_0_94e466f8eb17978418c63c55d9f57567.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что сделал ревакцинацию от COVID в июне "Спутником Лайт", по его словам, всё прошло прекрасно."Я сам привился "Спутником Лайт", сделал ревакцинацию в июне месяце, и всем советую тоже самое", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1", отметив, что всё прошло прекрасно.Мэр уточнил, что у людей, которые вакцинировались более 6 месяцев назад, особенно около года, падают титры и защищённость уменьшается."Поэтому очень важно, чтобы защитить себя, сделать ревакцинацию, хотя бы "Спутником Лайт", по ревакцинации этот третий компонент даёт очень хороший результат, устойчивые титры, устойчивые антитела, защиту от коронавируса", - добавил Собянин.
https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756439377.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749657736_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_afe303077e62f2babcaafab6275e886c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, вакцинация, сергей собянин, коронавирусы, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
21:05 19.11.2021 (обновлено: 21:23 19.11.2021)
Собянин рассказал, как прошел ревакцинацию
Собянин рассказал, что сделал ревакцинацию от коронавируса в июне вакциной "Спутник Лайт"