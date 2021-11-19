https://ria.ru/20211119/situatsiya-1759880086.html

Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе и Украину

Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе и Украину - РИА Новости, 19.11.2021

Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе и Украину

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию в Закавказье и предстоящие контакты между странами на высшем и... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T18:48

2021-11-19T18:48

2021-11-19T19:21

украина

мид турции

россия

турция

сергей лавров

закавказье

мевлют чавушоглу

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию в Закавказье и предстоящие контакты между странами на высшем и высоком уровне, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Затронуты другие аспекты международной повестки дня, включая ситуацию в Закавказье и на Балканах", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ."Рассмотрены текущие вопросы двусторонних отношений и график предстоящих российско-турецких контактов на высшем и высоком уровне", - отмечается в тексте комментария.Также Сергей Лавров призвал своего коллегу Мевлюта Чавушоглу максимально серьезно отнестись к озабоченностям Москвы в отношении турецко-украинского взаимодействия в ВТС, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории."Предметно обсуждено положение в регионе с упором на ситуацию на Украине. С российской стороны подчеркнуто, что курс Киева на эскалацию напряженности на юго-востоке страны, поощряемый западными партнерами, угрожает опасной дестабилизацией обстановки", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ."Призвали максимально серьезно отнестись к нашим озабоченностям в отношении турецко-украинского взаимодействия в сфере ВТС, способствующего в том числе дальнейшей милитаризации Украины", - отмечается в комментарии.Генштаб вооруженных сил Украины ранее заявил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что применение данных беспилотников не нарушает никаких соглашений, так как Bayraktar не является иностранным беспилотником. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал очень опасной игрой использование Украиной Bayraktar в Донбассе, Киев может не представлять ее последствий. Согласно минским соглашениям, в Донбассе запрещено использование беспилотников, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.

https://ria.ru/20211119/ukraina-1759798488.html

https://ria.ru/20211119/provokatsii-1759811431.html

украина

россия

турция

закавказье

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, мид турции, россия, турция, сергей лавров, закавказье, мевлют чавушоглу