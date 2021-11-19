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https://ria.ru/20211119/saakashvili-1759898423.html
Саакашвили прекратит голодовку после перевода в госпиталь, заявил адвокат
Саакашвили прекратит голодовку после перевода в госпиталь, заявил адвокат - РИА Новости, 19.11.2021
Саакашвили прекратит голодовку после перевода в госпиталь, заявил адвокат
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу будет переведен из тюрьмы в Горийский военный госпиталь, там он прекратит голодовку, которую начал 1... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T20:31
2021-11-19T20:31
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу будет переведен из тюрьмы в Горийский военный госпиталь, там он прекратит голодовку, которую начал 1 октября, заявил журналистам адвокат политика Ника Гварамия."Саакашвили будет переведен в Горийский военный госпиталь сегодня, точное время не буду называть, это будет поздно. Как только он попадет в госпиталь, он прекратит голодовку", - сказал адвокат.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20211119/mozg-1759812682.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211119/saakashvili-1759763714.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, задержание саакашвили в грузии
20:31 19.11.2021
 
Саакашвили прекратит голодовку после перевода в госпиталь, заявил адвокат

Адвокат: Саакашвили переведут в военный госпиталь в Гори, там он прекратит голодовку

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу будет переведен из тюрьмы в Горийский военный госпиталь, там он прекратит голодовку, которую начал 1 октября, заявил журналистам адвокат политика Ника Гварамия.
"Саакашвили будет переведен в Горийский военный госпиталь сегодня, точное время не буду называть, это будет поздно. Как только он попадет в госпиталь, он прекратит голодовку", - сказал адвокат.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 14:30
Омбудсмен Грузии сообщил, что у Саакашвили выявили заболевание мозга
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

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Михаил Саакашвили в палате тюремной больницы в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 11:15В мире
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В миреГрузияМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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