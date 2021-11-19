https://ria.ru/20211119/saakashvili-1759898423.html

Саакашвили прекратит голодовку после перевода в госпиталь, заявил адвокат

Саакашвили прекратит голодовку после перевода в госпиталь, заявил адвокат - РИА Новости, 19.11.2021

Саакашвили прекратит голодовку после перевода в госпиталь, заявил адвокат

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу будет переведен из тюрьмы в Горийский военный госпиталь, там он прекратит голодовку, которую начал 1... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T20:31

2021-11-19T20:31

2021-11-19T20:31

в мире

грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу будет переведен из тюрьмы в Горийский военный госпиталь, там он прекратит голодовку, которую начал 1 октября, заявил журналистам адвокат политика Ника Гварамия."Саакашвили будет переведен в Горийский военный госпиталь сегодня, точное время не буду называть, это будет поздно. Как только он попадет в госпиталь, он прекратит голодовку", - сказал адвокат.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211119/mozg-1759812682.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211119/saakashvili-1759763714.html

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