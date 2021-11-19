19:09 19.11.2021 (обновлено: 21:14 19.11.2021)
Саакашвили рассказал, когда прекратит голодовку
Саакашвили пообещал прекратить голодовку после перевода из тюрьмы в госпиталь
© REUTERS / Special Penitentiary Service of GeorgiaМихаил Саакашвили в палате тюремной больницы в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 19 ноя — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал закончить голодовку после того, как его переведут из тюрьмы в госпиталь, сообщила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.
Она посетила военный госпиталь в Гори, куда в пятницу могут отправить политика.
"Он пообещал, что прекратит голодовку. <...> Горийский госпиталь полностью оснащен всей материально-технической базой, требующейся пациенту", — сказала министр журналистам.
Тикарадзе выразила надежду на то, что после этого в стране "прекратится вся эпидемия голодовки", которую ранее объявили врачи, депутаты и соратники политика в знак его поддержки.
Экс-президента задержали в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. В тот же день Саакашвили объявил голодовку.
Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что власти страны и он лично будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции политика на Украину не рассматривается.
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