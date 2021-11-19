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Саакашвили рассказал, когда прекратит голодовку
Саакашвили рассказал, когда прекратит голодовку - РИА Новости, 19.11.2021
Саакашвили рассказал, когда прекратит голодовку
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал закончить голодовку после того, как его переведут из тюрьмы в госпиталь, сообщила глава Минздрава Екатерина... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T19:09
2021-11-19T21:14
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
гори
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал закончить голодовку после того, как его переведут из тюрьмы в госпиталь, сообщила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.Она посетила военный госпиталь в Гори, куда в пятницу могут отправить политика."Он пообещал, что прекратит голодовку. &lt;...&gt; Горийский госпиталь полностью оснащен всей материально-технической базой, требующейся пациенту", — сказала министр журналистам.Тикарадзе выразила надежду на то, что после этого в стране "прекратится вся эпидемия голодовки", которую ранее объявили врачи, депутаты и соратники политика в знак его поддержки.Экс-президента задержали в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. В тот же день Саакашвили объявил голодовку.Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что власти страны и он лично будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции политика на Украину не рассматривается.
https://ria.ru/20211119/mozg-1759812682.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, гори, задержание саакашвили в грузии
19:09 19.11.2021 (обновлено: 21:14 19.11.2021)
 
Саакашвили рассказал, когда прекратит голодовку

Саакашвили пообещал прекратить голодовку после перевода из тюрьмы в госпиталь

© REUTERS / Special Penitentiary Service of GeorgiaМихаил Саакашвили в палате тюремной больницы в Тбилиси
Михаил Саакашвили в палате тюремной больницы в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© REUTERS / Special Penitentiary Service of Georgia
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 19 ноя — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал закончить голодовку после того, как его переведут из тюрьмы в госпиталь, сообщила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.
Она посетила военный госпиталь в Гори, куда в пятницу могут отправить политика.
"Он пообещал, что прекратит голодовку. <...> Горийский госпиталь полностью оснащен всей материально-технической базой, требующейся пациенту", — сказала министр журналистам.
Тикарадзе выразила надежду на то, что после этого в стране "прекратится вся эпидемия голодовки", которую ранее объявили врачи, депутаты и соратники политика в знак его поддержки.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
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Экс-президента задержали в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. В тот же день Саакашвили объявил голодовку.
Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что власти страны и он лично будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции политика на Украину не рассматривается.

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В миреГрузияМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиГориЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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