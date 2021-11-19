https://ria.ru/20211119/saakashvili-1759883808.html

Саакашвили рассказал, когда прекратит голодовку

Саакашвили рассказал, когда прекратит голодовку - РИА Новости, 19.11.2021

Саакашвили рассказал, когда прекратит голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал закончить голодовку после того, как его переведут из тюрьмы в госпиталь, сообщила глава Минздрава Екатерина... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T19:09

2021-11-19T19:09

2021-11-19T21:14

в мире

грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

гори

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал закончить голодовку после того, как его переведут из тюрьмы в госпиталь, сообщила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.Она посетила военный госпиталь в Гори, куда в пятницу могут отправить политика."Он пообещал, что прекратит голодовку. <...> Горийский госпиталь полностью оснащен всей материально-технической базой, требующейся пациенту", — сказала министр журналистам.Тикарадзе выразила надежду на то, что после этого в стране "прекратится вся эпидемия голодовки", которую ранее объявили врачи, депутаты и соратники политика в знак его поддержки.Экс-президента задержали в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. В тот же день Саакашвили объявил голодовку.Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что власти страны и он лично будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции политика на Украину не рассматривается.

https://ria.ru/20211119/mozg-1759812682.html

https://ria.ru/20211118/saakashvili-1759693877.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, гори, задержание саакашвили в грузии