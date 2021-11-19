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Госдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"
Госдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо" - РИА Новости, 19.11.2021
Госдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"
США призвали власти Грузии допускать задержанного экс-президента Михаила Саакашвили на все заседания суда по его делу. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T01:28
2021-11-19T01:32
в мире
грузия
сша
задержание саакашвили в грузии
михаил саакашвили
нед прайс
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. США призвали власти Грузии допускать задержанного экс-президента Михаила Саакашвили на все заседания суда по его делу."Мы также твердо призываем власти Грузии обеспечить, чтобы господин Саакашвили смог присутствовать на всех заседаниях суда по делам против него в соответствии с международным правом. Господин Саакашвили имеет право на честный процесс, в том числе и на возможность присутствовать на судебных слушаниях лично, если он этого потребует", - добавил он.
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в мире, грузия, сша, задержание саакашвили в грузии, михаил саакашвили, нед прайс, вашингтон
01:28 19.11.2021 (обновлено: 01:32 19.11.2021)
 
Госдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"

Представитель госдепа Прайс: призываем власти Грузии обращаться с Саакашвили справедливо

© Sputnik / Перейти в фотобанкОхранник на вышке тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Охранник на вышке тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. США призвали власти Грузии допускать задержанного экс-президента Михаила Саакашвили на все заседания суда по его делу.

"Мы призываем власти Грузии обращаться с господином Саакашвили справедливо и с соблюдением достоинства, а также следовать рекомендациям общественного защитника относительно подходящего с ним обращения", - заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы также твердо призываем власти Грузии обеспечить, чтобы господин Саакашвили смог присутствовать на всех заседаниях суда по делам против него в соответствии с международным правом. Господин Саакашвили имеет право на честный процесс, в том числе и на возможность присутствовать на судебных слушаниях лично, если он этого потребует", - добавил он.
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В миреГрузияСШАЗадержание Саакашвили в ГрузииМихаил СаакашвилиНед ПрайсВашингтон
 
 
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