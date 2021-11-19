https://ria.ru/20211119/saakashvili-1759729797.html

Госдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"

Госдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо" - РИА Новости, 19.11.2021

Госдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"

США призвали власти Грузии допускать задержанного экс-президента Михаила Саакашвили на все заседания суда по его делу. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T01:28

2021-11-19T01:28

2021-11-19T01:32

в мире

грузия

сша

задержание саакашвили в грузии

михаил саакашвили

нед прайс

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753039983_0:0:1129:636_1920x0_80_0_0_815b8707f94eee08d87bc416d6fa647a.jpg

ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. США призвали власти Грузии допускать задержанного экс-президента Михаила Саакашвили на все заседания суда по его делу."Мы также твердо призываем власти Грузии обеспечить, чтобы господин Саакашвили смог присутствовать на всех заседаниях суда по делам против него в соответствии с международным правом. Господин Саакашвили имеет право на честный процесс, в том числе и на возможность присутствовать на судебных слушаниях лично, если он этого потребует", - добавил он.

https://ria.ru/20211118/saakashvili-1759693877.html

грузия

сша

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, сша, задержание саакашвили в грузии, михаил саакашвили, нед прайс, вашингтон