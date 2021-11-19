https://ria.ru/20211119/rezhim-1759751275.html

В Тверской области месячник по контролю за масочным режимом будет продлен

В Тверской области месячник по контролю за масочным режимом будет продлен - РИА Новости, 19.11.2021

В Тверской области месячник по контролю за масочным режимом будет продлен

Месячник по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте будет продлён в Тверской области до Нового года, сообщил губернатор региона Игорь РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T10:25

2021-11-19T10:25

2021-11-19T10:25

тверская область

игорь руденя

коронавирус в россии

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ТВЕРЬ, 19 ноя – РИА Новости. Месячник по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте будет продлён в Тверской области до Нового года, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."В автобусах "Транспорта Верхневолжья" рейды проводят ежедневно совместно сотрудники полиции и контролёры. Также в рамках месячника продолжается раздача пассажирам бесплатных одноразовых масок", - сказал в телеэфире глава региона.С начала сентября в общественном транспорте были розданы более 26,5 тысяч масок. Для профилактики распространения коронавирусной инфекции ежедневно в автобусах "Транспорта Верхневолжья" осуществляется обязательная дезинфекция. Санитарная обработка салонов производится после возвращения транспорта с линии. Также в перерывах между рейсами на конечных остановочных пунктах обеспечивается дезинфекция контактных поверхностей, в том числе поручней, валидаторов.По такому же принципу проводится дезинфекция на железнодорожном пригородном транспорте.Кроме того, проводятся совместные рейды ГИБДД, Минтранса и Минконтроля Тверской области по проверке соблюдения масочного режима среди водителей такси.

https://ria.ru/20211028/ptsr-testirovanie-1756640768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, коронавирус в россии