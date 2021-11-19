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В Тверской области месячник по контролю за масочным режимом будет продлен
В Тверской области месячник по контролю за масочным режимом будет продлен - РИА Новости, 19.11.2021
В Тверской области месячник по контролю за масочным режимом будет продлен
Месячник по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте будет продлён в Тверской области до Нового года, сообщил губернатор региона Игорь РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T10:25
2021-11-19T10:25
2021-11-19T10:25
тверская область
игорь руденя
коронавирус в россии
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ТВЕРЬ, 19 ноя – РИА Новости. Месячник по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте будет продлён в Тверской области до Нового года, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."В автобусах "Транспорта Верхневолжья" рейды проводят ежедневно совместно сотрудники полиции и контролёры. Также в рамках месячника продолжается раздача пассажирам бесплатных одноразовых масок", - сказал в телеэфире глава региона.С начала сентября в общественном транспорте были розданы более 26,5 тысяч масок. Для профилактики распространения коронавирусной инфекции ежедневно в автобусах "Транспорта Верхневолжья" осуществляется обязательная дезинфекция. Санитарная обработка салонов производится после возвращения транспорта с линии. Также в перерывах между рейсами на конечных остановочных пунктах обеспечивается дезинфекция контактных поверхностей, в том числе поручней, валидаторов.По такому же принципу проводится дезинфекция на железнодорожном пригородном транспорте.Кроме того, проводятся совместные рейды ГИБДД, Минтранса и Минконтроля Тверской области по проверке соблюдения масочного режима среди водителей такси.
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игорь руденя, коронавирус в россии
ТВЕРЬ, 19 ноя – РИА Новости
. Месячник по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте будет продлён в Тверской области
до Нового года, сообщил губернатор региона Игорь Руденя
.
"В автобусах "Транспорта Верхневолжья" рейды проводят ежедневно совместно сотрудники полиции и контролёры. Также в рамках месячника продолжается раздача пассажирам бесплатных одноразовых масок", - сказал в телеэфире глава региона.
С начала сентября в общественном транспорте были розданы более 26,5 тысяч масок. Для профилактики распространения коронавирусной инфекции ежедневно в автобусах "Транспорта Верхневолжья" осуществляется обязательная дезинфекция. Санитарная обработка салонов производится после возвращения транспорта с линии. Также в перерывах между рейсами на конечных остановочных пунктах обеспечивается дезинфекция контактных поверхностей, в том числе поручней, валидаторов.
По такому же принципу проводится дезинфекция на железнодорожном пригородном транспорте.
Кроме того, проводятся совместные рейды ГИБДД, Минтранса и Минконтроля Тверской области по проверке соблюдения масочного режима среди водителей такси.
"В целом обстановка с коронавирусом в Тверской области стабилизировалась. В этом основная заслуга тех, кто вакцинировался. Ведь это самое эффективное средство от тяжелых последствий после коронавирусной инфекции. Тем же, кто не привился, нужно обязательно это сделать", - сказал Руденя.