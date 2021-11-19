Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20211119/rezhim-1759751275.html
В Тверской области месячник по контролю за масочным режимом будет продлен
В Тверской области месячник по контролю за масочным режимом будет продлен - РИА Новости, 19.11.2021
В Тверской области месячник по контролю за масочным режимом будет продлен
Месячник по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте будет продлён в Тверской области до Нового года, сообщил губернатор региона Игорь РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T10:25
2021-11-19T10:25
тверская область
игорь руденя
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737274973_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_6a8ab6a977b3b15c674ad45d11ee75dc.jpg
ТВЕРЬ, 19 ноя – РИА Новости. Месячник по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте будет продлён в Тверской области до Нового года, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."В автобусах "Транспорта Верхневолжья" рейды проводят ежедневно совместно сотрудники полиции и контролёры. Также в рамках месячника продолжается раздача пассажирам бесплатных одноразовых масок", - сказал в телеэфире глава региона.С начала сентября в общественном транспорте были розданы более 26,5 тысяч масок. Для профилактики распространения коронавирусной инфекции ежедневно в автобусах "Транспорта Верхневолжья" осуществляется обязательная дезинфекция. Санитарная обработка салонов производится после возвращения транспорта с линии. Также в перерывах между рейсами на конечных остановочных пунктах обеспечивается дезинфекция контактных поверхностей, в том числе поручней, валидаторов.По такому же принципу проводится дезинфекция на железнодорожном пригородном транспорте.Кроме того, проводятся совместные рейды ГИБДД, Минтранса и Минконтроля Тверской области по проверке соблюдения масочного режима среди водителей такси.
https://ria.ru/20211028/ptsr-testirovanie-1756640768.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737274973_55:0:1591:1152_1920x0_80_0_0_44e45bc81b952788a49af61307c24bcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь руденя, коронавирус в россии
10:25 19.11.2021
 

В Тверской области месячник по контролю за масочным режимом будет продлен

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 19 ноя – РИА Новости. Месячник по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте будет продлён в Тверской области до Нового года, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
"В автобусах "Транспорта Верхневолжья" рейды проводят ежедневно совместно сотрудники полиции и контролёры. Также в рамках месячника продолжается раздача пассажирам бесплатных одноразовых масок", - сказал в телеэфире глава региона.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 11:42Тверская область
Тверские власти закупят допоборудование для ПЦР-тестирования
С начала сентября в общественном транспорте были розданы более 26,5 тысяч масок. Для профилактики распространения коронавирусной инфекции ежедневно в автобусах "Транспорта Верхневолжья" осуществляется обязательная дезинфекция. Санитарная обработка салонов производится после возвращения транспорта с линии. Также в перерывах между рейсами на конечных остановочных пунктах обеспечивается дезинфекция контактных поверхностей, в том числе поручней, валидаторов.
По такому же принципу проводится дезинфекция на железнодорожном пригородном транспорте.
Кроме того, проводятся совместные рейды ГИБДД, Минтранса и Минконтроля Тверской области по проверке соблюдения масочного режима среди водителей такси.
"В целом обстановка с коронавирусом в Тверской области стабилизировалась. В этом основная заслуга тех, кто вакцинировался. Ведь это самое эффективное средство от тяжелых последствий после коронавирусной инфекции. Тем же, кто не привился, нужно обязательно это сделать", - сказал Руденя.
 
Тверская областьИгорь РуденяКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Глава "Рособоронэкcпорта" рассказал о международном интересе к Cheсkmate
03:45"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО Сербии
03:45Россиян предупредили об опасности популярной специи
03:40Источники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37
03:33Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников
03:25В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
02:02В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
Лента новостейМолния
Глава "Рособоронэкcпорта" рассказал о международном интересе к Cheсkmate"Рособоронэкспорт" готов в ближайшее время поставить средства ПВО СербииРоссиян предупредили об опасности популярной специиИсточники назвали целью системы ПРО С-550 американские беспилотники X-37Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочниковВ ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 летЭксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала ХлебниковаВ Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху